कौन है खूबसूरत मॉडल और इन्फ्लुएंसर, जिसकी खूबसूरती में फंस गए समीर; पूरे ब्राजील में हो रही चर्चा

फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का खुमार चरम पर है. इस बीच ब्राजील फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट समीर जौद (Samir Xaud) गंभीर आरोपों में घिर गए हैं. समीर जौद एक अफेयर स्कैंडल में फंस गए हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले अपनी प्रेमिका को NYC ले जाने के लिए फेडरेशन के फंड का इस्तेमाल किया. 42 साल के समीर जौद पिछले साल ही निर्विरोध प्रेसिडेंट चुने गए थे. अब उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने मेक्सिको सिटी जाने से पहले अपनी प्रेमिका Tamares Fernandes Barcellos को न्यूयॉर्क बुलाया था. मेक्सिको सिटी में वे पिछले सप्ताह वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए अपनी पत्नी से मिले थे. उधर, ब्राज़ीलियाई फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने तुरंत इन आरोपों को खारिज कर दिया और ज़ोर देकर कहा कि उसका प्रशासन नैतिक ईमानदारी के लिए प्रतिबद्ध है.

8 दिन तक होटल में रुकी गर्लफ्रेंड

ब्राज़ीलियाई मीडिया आउटलेट ‘पोर्टल लियो डायस’ के अनुसार, फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से कुछ दिन पहले ही अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रेसिडेंट को मैनहट्टन के बीचों-बीच एक फिटनेस एंटरप्रेन्योर के साथ खाना-पीना करते हुए देखा गया था. रोराइमा राज्य की रहने वाली मॉडल और इन्फ्लुएंसर, तमारेस फर्नांडीस बारसेलोस (Tamares Fernandes Barcellos) कथित तौर पर शहर के मशहूर स्टेशन के पास स्थित 4-स्टार होटल ‘हयात रीजेंसी ग्रैंड सेंट्रल’ में आठ दिनों तक रुकी थीं.

रिपोर्ट के अनुसार, $11,500 की लागत वाली यह बुकिंग समीर जौद के नाम पर की गई थी. आउटलेट द्वारा पब्लिश की गई तस्वीरों में, दोनों को 3 जून को मैनहट्टन के मशहूर शेरी-नेदरलैंड होटल (फिफ्थ एवेन्यू पर) में स्थित ‘हैरी सिप्रियानी’ में एक आरामदायक डिनर का आनंद लेते हुए देखा गया. इसके बाद ब्राज़ीलियाई फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट समीर जौद एक अफेयर स्कैंडल में फंस गए हैं.

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, कैमिला क्रिस्टीना एंड्राडे को उस शानदार रेस्तरां से निकलते और एक गाड़ी में जाते हुए देखा गया. कहा जाता है कि यह गाड़ी समीर जौद की यात्रा के दौरान फेडरेशन ने किराए पर ली थी. इसके बाद आरोप है कि ज़ौद ‘बिग एप्पल’ (न्यूयॉर्क) में एंड्राडे को छोड़कर ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा लौट आए, जहां देश की महिला टीम का 8 जून को USA के साथ एक फ्रेंडली मैच था.

यह भी पढ़ें: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जीना रोड्रिग्ज का फोटो शूट, देखें ग्लैमरस तस्वीरें

तीन बच्चों के पिता है समीर जौद

फोर्टालेज़ा में इंटरनेशनल मैच के बाद समीर जौद मेक्सिको सिटी गए. यहां पर वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी के लिए अपनी पत्नी नतालिया से मिले. खबरों के मुताबिक, समीर जौद की शादी को 20 साल से अधिक का समय हो गया है और उनके तीन बच्चे हैं.

किसने उठाया गर्लफ्रेंड का खर्च

मामला तब और दिलचस्प हो गया जब आउटलेट ने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं था जब प्रेसिडेंट ने विदेश की पर्सनल यात्राओं के लिए फेडरेशन के फंड का इस्तेमाल किया हो. पोर्टल लियो डायस ने यह भी दावा किया कि समीर जौद ने फेडरेशन के खर्च पर मॉडल और इन्फ्लुएंसर तमारेस फर्नांडीस बारसेलोस को दिसंबर 2025 में FIFA इंटरकॉन्टिनेंटल वर्ल्ड कप मैच के लिए कतर भेजा था. उधर, पोर्टल लियो डायस को मिले दस्तावेज़ों के अनुसार, उस ट्रिप में एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास फ़्लाइट और चार दिन के लिए रिट्ज़-कार्लटन दोहा में ठहरना शामिल था, और सिर्फ़ होटल का खर्च ही $3,400 आया था.