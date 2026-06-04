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Viral Video: ताजमहल के वजू टैंक में बंदरों ने की ‘पूल पार्टी’, नहीं देखा होगा ऐसा नजारा; वीडियो देख हर कोई दंग!

Taj Mahal Monkey Viral Video: ताजमहल का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. परिसर के अंदर का यह नज़ारा सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, जानें क्या है पूरा माजरा.

By: Shivani Singh | Published: June 4, 2026 6:39:25 PM IST

Viral Video: ताजमहल के वजू टैंक में बंदरों ने की ‘पूल पार्टी’, नहीं देखा होगा ऐसा नजारा; वीडियो देख हर कोई दंग!


ताजमहल दुनिया के सात अजूबों में से एक, जो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है एक बार फिर सुर्खियों में है. हालाँकि, इस बार इसका कारण न तो किसी VIP का दौरा है और न ही विदेशी पर्यटक, बल्कि बंदरों के दो वायरल वीडियो हैं. सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे इन वीडियो में, बंदरों को ताजमहल परिसर के अंदर बने वज़ू (हाथ-मुँह धोने वाले) टैंक में उछल-कूद करते और नहाते हुए देखा जा सकता है.

बंदरों को वज़ू टैंक में कूदते और नहाते देखा गया

लगभग 12 सेकंड के इन वीडियो में, कई बंदरों को पहले टैंक के किनारे बैठे हुए और फिर अचानक पानी में छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है. कुछ बंदर पानी में तैरते, खेलते और उछल-कूद करते नज़र आ रहे हैं. मौके पर मौजूद पर्यटक बंदरों के इस व्यवहार को देखकर हैरान रह गए. कई लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन पर इस दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. बंदरों की इस ‘वॉटर पार्टी’ ने लोगों का ध्यान अपनी ओर सफलतापूर्वक खींच लिया है.

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पर्यटकों की भीड़ जमा हो गई

वीडियो के वायरल होने के बाद, यह घटना ताजमहल परिसर में मौजूद पर्यटकों के बीच चर्चा का एक गर्म विषय बन गई. बंदरों को पानी में मौज-मस्ती करते देख, कई लोग वीडियो बनाने के लिए रुक गए. जहाँ कुछ लोगों को यह नज़ारा मज़ेदार लगा, वहीं कुछ लोगों ने इसे ताजमहल परिसर में बंदरों की बढ़ती मौजूदगी के संदर्भ में देखा.

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए

इस घटना के बाद, ताजमहल परिसर के अंदर की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं अगर बंदर इतनी आसानी से वज़ू टैंक तक पहुँचकर उसमें घुस सकते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए असल में क्या उपाय किए गए हैं? इस ऐतिहासिक स्मारक के अंदर पर्यटकों की सुरक्षा और वन्यजीवों की आवाजाही को लेकर भी चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं. सोशल मीडिया के कई यूज़र्स ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएँ ऑनलाइन साझा की हैं.

ताजमहल प्रशासन ने जाँच शुरू की

इस मामले पर बात करते हुए, ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर ने फ़ोन पर बताया कि वायरल वीडियो की जाँच शुरू कर दी गई है. फ़िलहाल, यह साफ़ नहीं है कि ये वीडियो ठीक कब रिकॉर्ड किए गए थे; इस पहलू की अभी जाँच की जा रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो में दिखाई देने वाला टैंक, ताजमहल के मुख्य मकबरे और मस्जिद के बीच स्थित है. इसे वज़ू कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग नमाज़ अदा करने से पहले की जाने वाली धार्मिक शुद्धि  यानी हाथ-पैर धोने के लिए किया जाता है.

Tags: Taj Mahalviral video
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