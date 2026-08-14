लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!

महाराष्ट्र के पॉपुलर ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (TATR) के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें कुछ लापरवाह पर्यटक अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर सड़क पर खुले घूम रहे एक बाघ के बेहद खतरनाक तरीके से पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना और सुरक्षा के तमाम नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ एक क्लोज-अप फोटो या वीडियो बनाने के लिए बाघ के इतने करीब पहुंच गए. इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत के सामने आने के बाद चारों तरफ भारी आक्रोश और आलोचना का माहौल है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की दीवानगी और रील्स बनाने का यह अंधाधुंध क्रेज अब इंसानों की जान के साथ-साथ भारत के इन खूबसूरत वन्यजीवों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है.

बाघ को समझ रहे थे खिलौना नहीं, बाल-बाल बचे

जाहिर है कि जंगल सफारी के कुछ बेहद बुनियादी और सख्त नियम होते हैं, जिसके तहत पर्यटकों को हर हाल में अपनी गाड़ियों के अंदर ही रहना होता है. लेकिन ताडोबा के पास इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पर्यटकों ने अपनी गाड़ी छोड़ी और बाघ के करीब जाकर क्लोज-अप फोटो और वीडियो शूट करने लगे. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाघ कोई सर्कस का जानवर या फोटो खींचने वाला प्रॉप नहीं, बल्कि एक खतरनाक शिकारी है. जब पर्यटक इस तरह से किसी जंगली जानवर को घेरते हैं या उसके बहुत करीब जाते हैं, तो जानवर तनाव में आ सकता है. यदि कोई बाघ खुद को घिरा हुआ, चारों तरफ से अघोषित रूप से कैद या खतरे में महसूस कर ले, तो उसका रिएक्शन बेहद खतरनाक हो सकता है, जिससे पर्यटकों और वन विभाग के कर्मचारियों के लिए जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है.

जिम कॉर्बेट और मुदुमलाई में हो चुकी है लापरवाही

ताडोबा की यह घटना कोई इकलौती या पहली नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग टाइगर रिजर्व में इस तरह के नियम तोड़ने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. इसी साल जनवरी 2026 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास फाटो इको-टूरिज्म जोन में कुछ सफारी गाड़ियों ने एक बाघ का तेज रफ्तार में खतरनाक तरीके से पीछा किया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने दो सफारी चालकों और दो नेचर गाइडों को तुरंत बैन कर दिया था. इसके अलावा, नवंबर 2024 में तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में तीन पर्यटकों ने अपनी गाड़ी से उतरकर हिरणों के झुंड का पीछा किया था, जिसके बाद वायरल वीडियो के आधार पर वन अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर 15,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया था.

जंगल सफारी पर गए थे… या रील शूट करने? बाघ दिखा तो लोग गाडियों से उतरकर उसके पास पहुंच गए…! कुछ लाइक्स के लिए अपनी जान भी दांव पर… और बाघ की भी महाराष्ट्र की ताडोबा जंगल सफारी…. pic.twitter.com/j3lIIVm8LX — Archana Pushpendra (@archanapsp) August 13, 2026

नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोग, वन विभाग ने दी सख्त चेतावनी

आज के सोशल मीडिया युग में परफेक्ट तस्वीर और वायरल रील्स पाने की अंधी दौड़ ने वाइल्डलाइफ टूरिज्म को एक खतरनाक तमाशा बना दिया है. फॉरेस्ट ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स का बार-बार यह कहना है कि गाड़ी से बाहर निकलना, जानवर का रास्ता रोकना, तेज आवाजें करना या उसे घेरना जानवरों को भारी तनाव में डालता है. अधिकारियों का यह भी मानना है कि असली वाइल्डलाइफ लव जानवर के करीब जाने में नहीं, बल्कि उसे उसके प्राकृतिक आवास में पूरी तरह सुरक्षित और बिना परेशान किए रहने देने में है. इस ताजा घटना के बाद देश भर के टाइगर रिजर्व में सफारी नियमों को और अधिक कड़े करने, भारी जुर्माना लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले गाइडों व ड्राइवरों की जवाबदेही तय करने की मांग जोर पकड़ने लगी है. जब तक प्रशासन इस मामले में जीरो-टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएगा, तब तक इस तरह के खतरे टल नहीं सकते.

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