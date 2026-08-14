Home > वायरल > लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!

लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!

ताडोबा जैसी घटनाएं वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके कंफर्ट पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने समझाया कि वन्यजीव रील्स या सोशल मीडिया का कंटेंट नहीं है. यदि वे जरा सी भी असुरक्षा और डिसकंफर्ट महसूस कर लें तो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

By: Kajal Jain | Published: August 14, 2026 10:38:58 AM IST

लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!
लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!


महाराष्ट्र के पॉपुलर ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (TATR) के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें कुछ लापरवाह पर्यटक अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर सड़क पर खुले घूम रहे एक बाघ के बेहद खतरनाक तरीके से पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना और सुरक्षा के तमाम नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ एक क्लोज-अप फोटो या वीडियो बनाने के लिए बाघ के इतने करीब पहुंच गए. इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत के सामने आने के बाद चारों तरफ भारी आक्रोश और आलोचना का माहौल है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की दीवानगी और रील्स बनाने का यह अंधाधुंध क्रेज अब इंसानों की जान के साथ-साथ भारत के इन खूबसूरत वन्यजीवों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है.

बाघ को समझ रहे थे खिलौना नहीं, बाल-बाल बचे

जाहिर है कि जंगल सफारी के कुछ बेहद बुनियादी और सख्त नियम होते हैं, जिसके तहत पर्यटकों को हर हाल में अपनी गाड़ियों के अंदर ही रहना होता है. लेकिन ताडोबा के पास इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पर्यटकों ने अपनी गाड़ी छोड़ी और बाघ के करीब जाकर क्लोज-अप फोटो और वीडियो शूट करने लगे. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाघ कोई सर्कस का जानवर या फोटो खींचने वाला प्रॉप नहीं, बल्कि एक खतरनाक शिकारी है. जब पर्यटक इस तरह से किसी जंगली जानवर को घेरते हैं या उसके बहुत करीब जाते हैं, तो जानवर तनाव में आ सकता है. यदि कोई बाघ खुद को घिरा हुआ, चारों तरफ से अघोषित रूप से कैद या खतरे में महसूस कर ले, तो उसका रिएक्शन बेहद खतरनाक हो सकता है, जिससे पर्यटकों और वन विभाग के कर्मचारियों के लिए जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है. 

You Might Be Interested In

जिम कॉर्बेट और मुदुमलाई में हो चुकी है लापरवाही

ताडोबा की यह घटना कोई इकलौती या पहली नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग टाइगर रिजर्व में इस तरह के नियम तोड़ने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. इसी साल जनवरी 2026 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास फाटो इको-टूरिज्म जोन में कुछ सफारी गाड़ियों ने एक बाघ का तेज रफ्तार में खतरनाक तरीके से पीछा किया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने दो सफारी चालकों और दो नेचर गाइडों को तुरंत बैन कर दिया था. इसके अलावा, नवंबर 2024 में तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में तीन पर्यटकों ने अपनी गाड़ी से उतरकर हिरणों के झुंड का पीछा किया था, जिसके बाद वायरल वीडियो के आधार पर वन अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर 15,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया था.

नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोग, वन विभाग ने दी सख्त चेतावनी

आज के सोशल मीडिया युग में परफेक्ट तस्वीर और वायरल रील्स पाने की अंधी दौड़ ने वाइल्डलाइफ टूरिज्म को एक खतरनाक तमाशा बना दिया है. फॉरेस्ट ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स का बार-बार यह कहना है कि गाड़ी से बाहर निकलना, जानवर का रास्ता रोकना, तेज आवाजें करना या उसे घेरना जानवरों को भारी तनाव में डालता है. अधिकारियों का यह भी मानना है कि असली वाइल्डलाइफ लव जानवर के करीब जाने में नहीं, बल्कि उसे उसके प्राकृतिक आवास में पूरी तरह सुरक्षित और बिना परेशान किए रहने देने में है. इस ताजा घटना के बाद देश भर के टाइगर रिजर्व में सफारी नियमों को और अधिक कड़े करने, भारी जुर्माना लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले गाइडों व ड्राइवरों की जवाबदेही तय करने की मांग जोर पकड़ने लगी है. जब तक प्रशासन इस मामले में जीरो-टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएगा, तब तक इस तरह के खतरे टल नहीं सकते.

ये भी पढ़ें:- ‘सपनों का घर’ देखने वाले थे पति-पत्नी, दरवाजा खुला नहीं कि काल बनकर झपट पड़ा… 90 सेकंड का खौफनाक CCTV; पुलिस ने कसा शिकंजा!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ओटीटी पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में हो रही रिलीज?

August 13, 2026

टेस्ट इतिहास में किसने झटके सबसे ज्यादा विकेट? टॉप-5 में...

August 13, 2026

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026

बेहद फायदेमंद होता है मेथी का पानी

August 12, 2026

कौन हैं सायशा सैगल?

August 12, 2026

कौन हैं पूरन गब्बी?

August 12, 2026
लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!
लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!
लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!
लाइक्स और रील्स के चक्कर में भूल गए मौत का खौफ! खूंखार टाइगर के सामने गाड़ी से उतरकर करने लगे ऐसी हरकत, मंजर देख कांप जाएगी रूह!