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Viral Video: डिलीवरी बॉय बेटे ने माँ को दिया ऐसा सरप्राइज, इमोशनल रिएक्शन ने जीत लिया इंटरनेट का दिल

Viral Video: स्विगी डिलीवरी एजेंट ने अपनी माँ को नया टेलीविज़न देकर सरप्राइज़ किया. दिल छू लेने वाले इस पल ने सबका दिल जीत लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया और इसे हज़ारों व्यूज़ और प्यार भरे कमेंट्स मिले.

By: Heena Khan | Published: August 26, 2026 2:30:05 PM IST

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Viral Video: स्विगी डिलीवरी एजेंट ने अपनी माँ को नया टेलीविज़न देकर सरप्राइज़ किया. दिल छू लेने वाले इस पल ने सबका दिल जीत लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया और इसे हज़ारों व्यूज़ और प्यार भरे कमेंट्स मिले. एक डिलीवरी ड्राइवर का दिल छू लेने वाला वीडियो ऑनलाइन लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें वह अपने परिवार को एक नया टेलीविज़न सेट देकर सरप्राइज़ करता है. वीडियो में वह इमोशनल पल दिखाया गया है जब स्विगी डिलीवरी एजेंट अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ स्मार्ट टीवी घर लाता है. क्लिप में उसकी माँ और दादी खुशी से भावुक होकर और आँखों में आँसू लिए अपने छोटे से घर में इसे एक साथ देखते हुए दिखाई देती हैं.

वायरल हुआ वीडियो 

यह वीडियो ‘Raw India’ नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था. वायरल क्लिप में, डिलीवरी वर्कर (जिसकी पहचान नहीं बताई गई) ने बताया कि इसे खरीदने के लिए वह लंबे समय से अपनी रोज़ की कमाई से थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा कर रहा था. उसने हिंदी में कहा, “मैं स्विगी में काम करके, थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके यह लाया हूँ.”

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सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएँ

दिल छू लेने वाला यह पल तेज़ी से वायरल हो गया और इसे सोशल मीडिया पर हज़ारों व्यूज़ और प्यार भरे कमेंट्स मिले. लोगों ने युवक के समर्पण और अपने परिवार के प्रति उसके गहरे प्यार की खूब तारीफ़ की. वीडियो को 942,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिले, लगभग 100,000 यूज़र्स ने इसे पसंद किया और 3,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पर कमेंट किया. एक यूज़र ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “भगवान हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएँ. आप खुश और सफल रहें.”

एक और यूज़र ने अपने विचार शेयर करते हुए कहा, “उपलब्धि. बड़ी बात आपकी सोच है. अगर आप सोचते हैं कि आप रोज़ बिना बाइक के कैसे यात्रा करते हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, तो आप बाइक खरीदते हैं. अगर आपको लगता है कि घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए काफ़ी नहीं है, तो आप नया घर भी खरीदते हैं. इसलिए सोचते रहिए, हासिल करते रहिए. मेहनती इंसान!” एक तीसरे यूजर ने हिंदी में लिखा, “कोई हजार करोड़ कमाके भी खुश नहीं. कोई एक टीवी लेकर भी है… इसका सबूत है कि खुशियां पैसों के पीछे नहीं हैं.”

Tags: viral video
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