खरगोश को कच्चा चबा गया ये पक्षी, मिनटों में चली गई मासूम की जान, Video देख दांत बजाने लगे लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल होती हैं। मानों हवा की तरह कोई चीज फैल गई हो। जंगल की दुनिया अपने आप में काफी बेहतरीन होती है, कई पक्षी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वहीँ एक छोटी सी गलती एक जानवर को इतनी भारी पड़ गई जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां एक तरफ कमजोर जानवर अपनी जान बचाने के लिए किसी बड़े जीव से भागते हैं, वहीं शिकारी अपने अगले भोजन की तलाश में रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आमतौर पर मछली और कीड़े-मकोड़े खाने वाला एक पक्षी जिंदा खरगोश को भी निगल सकता है? ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है।

जिन्दा निगल गया खरगोश

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में एक सीगल खरगोश के बिल के पास खड़ा है। पक्षी पहले खरगोश को बिल से बाहर खींचता है और फिर अपनी चोंच से उसका सिर पकड़कर उसे ज़िंदा निगल जाता है। आमतौर पर सीगल मछलियों, कीड़ों, छोटे केकड़ों, घोंघों और कभी-कभी छोटे पक्षियों या उनके अंडों का शिकार करते देखे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था।

‘किसी दिलवाली ने हमें खत… ‘, प्रेमिका की चिट्ठी के लिए 500 पुश-अप्स; फौजी ने शेयर किया लव लैटर

क्या सीगल खाता है खरगोश

वहीँ इस वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूज़र ने बताया कि सीगल अवसरवादी शिकारी होते हैं। ये पक्षी अपने वातावरण के अनुसार किसी भी तरह का भोजन खा सकते हैं। उनकी अनुकूलनशीलता उन्हें तटीय क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक जीवित रहने में मदद करती है। यह वीडियो दर्शाता है कि इतने बड़े शिकार को निगलने की सीगल की क्षमता कितनी असाधारण है। कई नेटिज़न्स ने अनुमान लगाया कि पक्षी बहुत भूखा रहा होगा, इसलिए उसने इतना बड़ा शिकार चुना।

शादी कर 5 महीने तक मनाई सुहागरात…फिर पत्नी को छोड़ा ऐसी जगह, मायके वालों ने भी बेटी मानने से किया इंकार