पहले चुराई साइकिल, फिर अगले दिन कैमरे के सामने हाथ जोड़ मांगी माफी; ऐसी संस्कारी चोर पहले कभी नहीं देखी होगी

Surat Sanskari Bicycle Theft: आमतौर पर चोरी की घटनाएं लोगों को गुस्सा और चिंता में डाल देती हैं, लेकिन गुजरात के सूरत से सामने आई एक अनोखी घटना ने लोगों को हैरान करने के साथ-साथ मुस्कुराने पर भी मजबूर कर दिया.

यहां एक महिला ने पहले साइकिल चोरी की, लेकिन अगले ही दिन उसी जगह वापस रख दिया और सीसीटीवी कैमरे के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी भी मांग ली. अब इस अनोखे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 12 जून, 2026 को हुई थी. हालांकि साइकिल के मालिक ने उस समय पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन अब इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे एक संस्कारी महिला चोर की कहानी के तौर पर शेयर कर रहे हैं. वीडियो में एक महिला चुपचाप वहां खड़ी साइकिल ले जाती हुई दिख रही है. शुरू में मालिक को लगा कि साइकिल हमेशा के लिए चोरी हो गई है.

मन बदला और अगले दिन साइकिल वापस कर दी

अगले दिन कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया. महिला उसी जगह वापस आई, लेकिन इस बार उसका इरादा चोरी करने का नहीं था. वह साइकिल वापस लाई और उसे ठीक उसी जगह खड़ा कर दिया जहां से उसने इसे एक दिन पहले लिया था. ऐसा लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह सब ठीक करना चाहती थी.

साइकिल वापस करने के बाद महिला की नजर CCTV कैमरे पर पड़ी. उसे देखते ही उसने हाथ जोड़े और माफ़ी मांगने का इशारा किया. वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कैमरे के जरिए साइकिल के मालिक से माफ़ी मांग रही हो.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. लोग महिला के व्यवहार पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूज़र्स उसे संस्कारी चोर कह रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि अपनी गलती मानने के लिए हिम्मत चाहिए होती है. वहीं, चोरी हुई साइकिल के मालिक ने इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई.

साइकिल वापस मिलने के बाद मामला सुलझ गया. हालांकि, यह साफ़ नहीं है कि महिला ने साइकिल क्यों चुराई थी या उसने अगले दिन उसे वापस करने का फ़ैसला क्यों किया. फिर भी, CCTV में कैद हुई इस पूरी घटना ने निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचा है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.