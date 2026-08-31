Home > वायरल > जिस काउंटर से यात्री खरीदते हैं नाश्ता, वहीं चूहा कर रहा था दावत… सूरत में कांच के काउंटर पर पफ कुतरते कैमरे में हुआ कैद

जिस काउंटर से यात्री खरीदते हैं नाश्ता, वहीं चूहा कर रहा था दावत… सूरत में कांच के काउंटर पर पफ कुतरते कैमरे में हुआ कैद

Surat Rat in Food Stall: सूरत रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान के कांच के डिस्प्ले काउंटर के अंदर चूहा खाने का सामान कुतरता हुआ कैमरे में कैद हो गया.

By: Shristi S | Published: August 31, 2026 4:22:04 PM IST

सूरत में कांच के काउंटर पर पफ कुतरते कैमरे में हुआ कैद
सूरत में कांच के काउंटर पर पफ कुतरते कैमरे में हुआ कैद


Surat Station Rat Eating Food: सूरत रेलवे स्टेशन पर खाने की साफ-सफाई को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक चाय की दुकान के कांच के डिस्प्ले काउंटर के अंदर चूहा खाने का सामान कुतरता हुआ कैमरे में कैद हो गया. जो, अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित आउटलेट को बंद कर दिया. मामले की जांच शुरू कर दी गई और स्टॉल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

You Might Be Interested In

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

यह मामला 29 अगस्त 2026 की सुबह सामने आया, जब एक यात्री ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया. वायरल फुटेज में कांच के डिस्प्ले काउंटर के अंदर एक चूहा यात्रियों के लिए रखे खाने के सामान के बीच एक पफ कुतरता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों की साफ-सफाई और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे.

M/S दिनेश एसोसिएट्स टी स्टॉल पर कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, जिस दुकान का वीडियो सामने आया, उसकी पहचान M/S दिनेश एसोसिएट्स टी स्टॉल के रूप में हुई है. स्टॉल के बोर्ड पर इंडियन रेलवे का लोगो भी लगा हुआ था. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद रेलवे अधिकारियों तक मामला पहुंचा. इसके बाद संबंधित स्टॉल को तत्काल बंद कराने की कार्रवाई की गई.

वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो की जानकारी मिलते ही आउटलेट को सील कर दिया गया. इसके बाद स्टॉल की सफाई कराने के निर्देश दिए गए. रेलवे कमर्शियल डिपार्टमेंट ने भी स्टॉल संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर को सस्पेंड या ब्लैकलिस्ट किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है.

सूरत और उधना स्टेशनों पर चलेगा सफाई अभियान

वेस्टर्न रेलवे ने सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल्स पर एक खास डीप-क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन ड्राइव की भी घोषणा की है, जो फूड आउटलेट्स पर सफाई और हाइजीन को बेहतर बनाने के मकसद से चल रहे केटरिंग कैंपेन का हिस्सा है.

Tags: gujaratsuratviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं कनिका मान?

August 31, 2026

रजत दलाल का थार पार्किंग को लेकर विवाद

August 30, 2026

इन 5 स्मार्टफोन में मिलती है अच्छी परफॉर्मेंस

August 30, 2026

जब सुभाष घई और सलमान खान की हुई लड़ाई

August 30, 2026

T20 के सबसे बड़े रनवीर! पोलार्ड नंबर-1, जानें टॉप-5 में...

August 30, 2026

5 नेता जिन्होंने डिग्री लेने के लिए नहीं देखी उम्र

August 30, 2026
जिस काउंटर से यात्री खरीदते हैं नाश्ता, वहीं चूहा कर रहा था दावत… सूरत में कांच के काउंटर पर पफ कुतरते कैमरे में हुआ कैद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जिस काउंटर से यात्री खरीदते हैं नाश्ता, वहीं चूहा कर रहा था दावत… सूरत में कांच के काउंटर पर पफ कुतरते कैमरे में हुआ कैद
जिस काउंटर से यात्री खरीदते हैं नाश्ता, वहीं चूहा कर रहा था दावत… सूरत में कांच के काउंटर पर पफ कुतरते कैमरे में हुआ कैद
जिस काउंटर से यात्री खरीदते हैं नाश्ता, वहीं चूहा कर रहा था दावत… सूरत में कांच के काउंटर पर पफ कुतरते कैमरे में हुआ कैद
जिस काउंटर से यात्री खरीदते हैं नाश्ता, वहीं चूहा कर रहा था दावत… सूरत में कांच के काउंटर पर पफ कुतरते कैमरे में हुआ कैद