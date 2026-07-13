Home > क्राइम > सरेआम खींचे बाल, लात-घूंसों से बरपाया कहर; कार से कुचलने वाला था हैवान… CCTV में कैद हो गया पूरा हाई-वोल्टेड ड्रामा!

सरेआम खींचे बाल, लात-घूंसों से बरपाया कहर; कार से कुचलने वाला था हैवान… CCTV में कैद हो गया पूरा हाई-वोल्टेड ड्रामा!

इस हाई-वोल्टेज ड्रामा के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामला घरेलू हिंसा का है. पति-पत्नी अलग रहते हैं. लेकिन पति ने अचानक बीच सड़क पत्नी के साथ बदलसुलूकी की. जान से मारने की धमकी देकर घटनास्थल से फरार हो गया.

By: Kajal Jain | Published: July 13, 2026 12:21:14 PM IST



गुजरात के सूरत में बीच सड़क पति-पत्नी का हाई-वोल्टेड ड्रामा तेजी से तूल पकड़ रहा है. तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज लीक हो गई है जिसमें पत्नी से अलग रह रहे पति ने बीच रास्ते उसे अपनी कार अड़ाकर उसे रोका, भरे बाजार उससे बदसुलूकी की. पति की प्रेमिका भी कार से निकलकर ड्रामे में कूद पड़ी. जब दोनों मारपीट पर उतर आए तो गुस्साई भीड़ ने पति के घेरकर तरीके से उसकी क्लास लगा दी. जब मामला ज्यादा गर्माने लगा तो पति अपनी कार लेकर भीड़ को किनारे लगाते हुए वहां से फरार हो गया. 

बीच रास्ते पत्नी-पत्नी की हिंसक भिड़ंत

यह घटना 11 जुलाई की सुबह, मोटा बराछा रोड पर प्रगति आईटी पार्क के पास की बताई जा रही है जहां एक महिला अपने स्कूटी पर रोड क्रॉस करते नजर आ रही है. पीछे से एक कार आती है और महिला का रास्ता बाधित कर देती है. शुरुआत में पूरा मामला एक साधारण विवाद का नजर आता है लेकिन कार में बैठे 46 वर्षीय प्रवीण अमरशीभाई गोलकिया गाड़ी से बाहर आते हैं और स्कूटी पर बैठी अपनी पत्नी हीरालबेन से भिड़ते दिखाई पड़ते हैं. कुछ ही देर में तीखी बहस मारपीट में तब्दील हो जाती है. और पत्नी से अलग रह रहे प्रवीण अमरीशभाई अपनी पत्नी हीरालबेन पर गुस्से में हाथ उठाते हैं. 

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पत्नी के बाल खींचे, लात-घूंसे से पीटा

दिनदहाड़े सार्वजनिक सड़क पर घटी यह पूरी हिंसक घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें पति अपनी पत्नी के बाल खींचकर बेरहमी से एक के बाद एक लात-घूंसे बरसाते नजर रहा है. कुछ ही देर में कार में बैठी पति की प्रेमिका भी निकलकर बाहर आती है और महिला को थप्पड जड़ देती है. घटना के बाद वहां जमा हुए राहगीरों ने महिला को और पिटाई से बचाया. घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए स्मीयर अस्पताल ले जाया गया और इस संबंध में उत्ताराण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हादसे के दौरान पूरी सड़क पर यातायात बाधित रहा और ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस की एक महिला पुलिसकर्मी को बीचबचाव के सामने आना पड़ा. आरोप है कि महिला को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी पति अपनी प्रेमिका के साथ घटनास्थल  से फरार हो गया जिसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत चोट पहुंचाने, सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौच, आपराधिक धमकी के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपी पति को भी हिरासत में ले लिया है.

सालों से चल रहा था विवाज

पुलिस की शुरुआती जांच-पूछताछ से पता चला कि छपराभाथा रोड स्थित अमरोली इलाके की निवासी 34 वर्षीय हीरालबेन एक ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना जीवनयापन करती हैं. उनकी शादी साल 2010 में प्रवीण गोलकिया से हुई थी. साल 2019 से पति-पत्नी अलग रहने लगे जिसके संबंध में पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है. दंपति की दो बेटियां हैं, जिनमें से एक अपनी मां के साथ और दूसरी अपने पिता के साथ रहती है. हमले के आरोपी पति ने महिला के परिवार वालों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जिसके बाद हिंसक होकर हमला कर दिया. 

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Tags: crime newsGujarat Crime NewsHusband Wife disputeMarital Disputewoemn harassment
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