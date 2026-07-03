Home > क्राइम > 60 साल के बुजर्ग पर टूट पड़ा हैवान, बेरहमी से पीट-पीटकर फोड़ डाला सिर, कराहते हुए तोड़ा दम! CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात

60 साल के बुजर्ग पर टूट पड़ा हैवान, बेरहमी से पीट-पीटकर फोड़ डाला सिर, कराहते हुए तोड़ा दम! CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात

यह पूरी खौफनाक घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जहां एक 60 साल के बुजु्र्ग व्यक्ति को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला. 4 मिनट की यह वीडियो आपको आक्रोश से भर देगी. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

By: Kajal Jain | Published: July 3, 2026 10:48:19 AM IST

60 साल के बुजर्ग पर टूट पड़ा हैवान, बेरहमी से पीट-पीटकर फोड़ डाला सिर, कराहते हुए तोड़ा दम! CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात
60 साल के बुजर्ग पर टूट पड़ा हैवान, बेरहमी से पीट-पीटकर फोड़ डाला सिर, कराहते हुए तोड़ा दम! CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात


गुजरात के सूरत के एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है जहांगीरपुरा इलाके में कचरा बीनकर अपनी रोजी-रोटी कमाने वाले एक 60 साल के बुजुर्ग को डंडे से बुरी तरह पीट-पीटकर हत्या कर दी है. यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. हालांकि अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है लेकिन पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामले दर्ज कर दिया है. करीब 4 मिनट की वीडियो आपको भी सोचने पर मजबूत कर देगी कि कोई बुजुर्गों के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे करता है? हालांकि वीडियो को शुरु से अंत तक देखेंगे तो आप खुद ही समझ ही जाएंगे कि यह कोई इत्तेफाक से किया गया हमला नहीं था बल्कि जानबूझकर रची साजिश थी.

तड़के सुबह पीट-पीटकर ले ली जान

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह खौफनाक वारदात तड़के सुबह 3:00 बजे से 3:30 के दौरान जहांगीरपुरा-ओल्पड रोड पर अंजाम दी गई जहां एक ऑमलेचट की दुकान के बाहर कचरा इकट्ठा कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर एक अज्ञात शख्स लकड़ी का मोटा डंडा लेकर गुस्से में दौड़ा चला आता है और एक के बार एक निर्मम तरीके से वार करने लगता है. वायरल फुटेज में इस घटना का स्पष्ट कारण सामने आ पाया लेकिन हमलावर इतना आक्रोशित नजर आ रहा है कि उसने बुजुर्ग व्यक्ति के गिरने के बावजूद अपने खौफनाक काम को जारी रखा.

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घटनास्थल से फरार हुआ हमलावर

वायरल सीसीटीवी फुटेज 4 मिनट के आसपास की नजर आ रही है जिसमें हमलावर ने एक बार एक 13 बार बेरहम वार किए. कभी बुजुर्ग व्यक्ति के सिर को डंडे से फोड़ने की कोशिश की तो बाजुओं से लेकर पैरों तक पर निर्ममता से क्रूरता को अंजाम दिया. दर्द से तड़पता हुआ युवक बदहवास हालत में जमीन पर ही गिर जाता है लेकिन निर्दयी हमलावर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाता रहता है. 4 मिनट के सीसीटीवी फुटेज के आखिरी सेकंड में भी हमलावर बुजुर्ग पीड़ित के सिर पर जोर से वार करता है और बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो जाता है.

अस्पताल में तोड़ा दम

इस वारदात के कुछ घंटे बाद लगभग 8 बजे के एक राहगीर की नजर घायल बुजुर्ग पर पड़ती है और 108 आपातकालीन एंबुलेंस सर्विसेस पर कॉल करके बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचा देता है जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो जाती है. पीड़ित की पहचान 60 वर्षीय बाबूभाई सावंत के तौर पर हुई है जो सरोली में दिलाक्ष पान गोल्ड स्टॉल के नजदीक रहते थे.  पुलिस की जांच में बुजुर्ग के परिवार या कानूनी वारिसों का पता लगाने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका. 

अज्ञान हमलावर के खिलाफ दर्ज की शिकायत

जब स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि पड़ोस की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी से पूरा मामला सामने आ गया. पुलिस का मानना है कि बुजुर्ग युवक पर जबरन और जानबूझकर बेरहम वार किए गए हैं. फिलाहल बुजुर्ग पीड़ित का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात हमलावर के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है, जिसकी पहचान के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम इलाके में तैनात कर दी गई है.

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