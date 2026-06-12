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अश्लीलता परोस रहे… प्रणित मोरे शो में विवाद पर सुनील पाल का बयान, कॉमेडियन्स को बताया आतंकवादी

स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें समन भेजा. वहीं अब कॉमेडियन सुनील पाल ने टिप्पणी की है.

By: Deepika Pandey | Published: June 12, 2026 8:07:15 PM IST

प्रणित मोरे के शो विवाद पर बोले सुनील पाल
प्रणित मोरे के शो विवाद पर बोले सुनील पाल


Sunil Pal on Pranit More Show Controversy: बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दो वीडियो सामने आईं, जिसमें लोग कुछ न कुछ गलत बोल रहे हैं. ये दोनों वीडियो मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो की हैं. एक वीडियो में हिमांशु जांगड़ा ने 370 रुपये की बिरयानी के बदले लड़की को इस्तेमाल करने के बारे में बताया. वहीं मुंबई की एक डॉक्टर सेजल पवार ने एक डेड बॉडी के प्राइवेट पर मजाक किया. इससे लोगों ने हिमांशु और सेजल के साथ ही प्रणित मोरे को ट्रोल किया क्योंकि वो हंस रहे थे. इनको लेकर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. 

प्रणित मोरे ने मांगी माफी

हाल ही में ये वीडियोज सामने आने के बाद प्रणित मोरे को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों से माफी मांगी. महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने वीडियो में दिख रहे हिमाांशु जांगड़ा, सेजल पवार और प्रणित मोरे के खिलाफ FIR दर्ज की. इस मामले में बहुत से टीवी कलाकारों और स्टैंड अप कॉमेडियन ने प्रतिक्रिया दी. 

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सुनील पाल ने दी प्रतिक्रिया

वहीं शुक्रवार को हास्य कलाकार सुनील पाल ने स्टैंडअप कॉमेडी के स्तर पर दुख जाहिर करते हुए एक वीडियो शेयर की है. उन्होंने वेन्यू वालों को सलाह दी है कि वे सख्त नियम बनाएं. सुनील पाल ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि कॉमेडी के नाम पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है, वो बहुत चिंताजनक है. आज के समय में लड़के-लड़कियां हाथ में माइक लेकर अभद्र बातें कर रहे हैं. इससे उनका घर चलता है और करियर बनता है लेकिन समाज पर इसका गलत असर पड़ता है. 

युवा पीढ़ी हो रही गुमराह

इन शोज के कारण युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है. इसकी वजह से मैं इन्हें चलता-फिरता आतंकवादी करता हूं. जो समझ में नहीं आता, वो समाज में नहीं आता. आज के समय में स्टैंड-अप कॉमेडियंस गालियां देकर काम कर रही हैं. उन्होंने वेन्यू के मालिकों को सलाह दी कि सख्त नियम बनाए जाएं. वेन्यू में साफ शब्दों में लिखा जाए कि यहां गालियां, अश्लील बातें और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना मना है. जब ऐसे नियम बनेंगे, तभी सब सही हो सकेगा. 

साफ-सुथरी कॉमेडी को बढ़ावा देने की अपील

उन्होंने कहा कि वे लोग कहां चले गए, जो साफ सुथरी और अच्छी कॉमेडी करते हैं. अगर उन लोगों को बढ़ावा नहीं दिया गया, तो बाजार में कचरा बिकेगा. इसके साथ ही उन्होंने सरकार से भी निवेदन किया कि अभद्र कॉमेडी रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए. 

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