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Suhagraat Express Case: ट्रेन के डिब्बे में सजाई गई ‘सुहागरात’ की सेज, रेलवे की बड़ी कार्रवाई, चीफ टिकट इंस्पेक्टर सस्पेंड

Suhagraat Express News: नए शादीशुदा जोड़े ने जालना में 'राहत डेकोरेटर' नाम की एक प्राइवेट संस्था से ऑनलाइन संपर्क किया था और डिब्बे की सजावट का इंतजाम किया था. संस्था का प्रतिनिधि जालना स्टेशन पर फर्स्ट AC डिब्बे में चढ़ा और डिब्बे को सजाया था.

By: Hasnain Alam | Published: July 9, 2026 6:53:28 PM IST

ट्रेन में 'सुहागरात' का डेकोरेशन
ट्रेन में 'सुहागरात' का डेकोरेशन


Suhagraat Express Case Update: नांदेड़-मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी डिब्बे में एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए सजावट के मामले को रेलवे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में ड्यूटी पर मौजूद चीफ टिकट इंस्पेक्टर (CTI) गिरीश कुमार को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की डिपार्टमेंटल जांच शुरू कर दी गई है. रेलवे ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी.

जांच में सामने आई शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नए शादीशुदा जोड़े ने जालना में ‘राहत डेकोरेटर’ नाम की एक प्राइवेट संस्था से ऑनलाइन संपर्क किया था और डिब्बे की सजावट का इंतजाम किया था. इसके मुताबिक, संस्था का प्रतिनिधि जालना स्टेशन पर फर्स्ट AC डिब्बे में चढ़ा और डिब्बे को सजाया.

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रेलवे से नहीं ली गई थी कोई ऑफिशियल परमिशन

हालांकि, इसके लिए रेलवे से कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं ली गई थी. इसलिए, रेलवे प्रशासन ने फर्स्ट AC डिब्बे में किसी बिना इजाज़त वाले व्यक्ति के घुसने को एक गंभीर सुरक्षा चूक माना है.

आखिर पूरा मामला क्या है?

6 जुलाई को, एक नए शादीशुदा जोड़े ने जालना से मुंबई जाने के लिए 11002 बल्हारशाह-मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट AC ‘G’ डिब्बे में बर्थ नंबर 19 और 20 रिजर्व की थी. उनकी यात्रा छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन से शुरू होनी थी.

AC डिब्बे को फूलों और लाइटों से सजाया गया था

यात्रा से पहले, फर्स्ट AC डिब्बे को फूलों, गुब्बारों, गुलाब की पंखुड़ियों और लाइटों से सजाया गया था. इस सजावट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

(शाहिद अंसारी की रिपोर्ट)

Tags: Indian RailwaysMaharashtra Newsmumbai newsviral video
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