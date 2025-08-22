Home > वायरल > उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया फैसला, इधर बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हुआ हमला! डरा देने वाला Video आया सामने

उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया फैसला, इधर बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हुआ हमला! डरा देने वाला Video आया सामने

Supreme Court On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आज (22 अगस्त) दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 11 अगस्त को दिए गए उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 22, 2025 14:35:36 IST

Stray dog ​​attack elderly man
Stray dog ​​attack elderly man

Supreme Court On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आज (22 अगस्त) दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 11 अगस्त को दिए गए उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, उन्हें नसबंदी, कृमिनाशक और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं, जिनके रेबीज से संक्रमित होने का संदेह है या जो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। 

लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक आवारा कुत्ते ने बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। 

आवारा कुत्ते ने बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हमला किया

अब इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां स्थानीय मोहल्ले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ एक आवारा कुत्ते ने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे वहाँ के निवासी दहशत में हैं। इस घटना ने गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा कर दी हैं क्योंकि पीड़ित उस इलाके में इसी तरह के हमलों की श्रृंखला में 14वाँ व्यक्ति बन गया है।

कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोग निराश

स्थानीय लोगों के अनुसार, बुज़ुर्ग व्यक्ति अपनी नियमित सैर पर थे, तभी आवारा कुत्ते ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि निवासियों ने बार-बार होने वाली घटनाओं पर कोई कार्रवाई न होने पर भय और निराशा व्यक्त की।

इस हमले ने सोशल मीडिया पर बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे और पशु कल्याण के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर तीखी बहस छेड़ दी है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये घटना कहा की है। 

“हमारे भारत में आपका स्वागत है…घूमने आए रूसी जोड़े के साथ शख्स ने की ऐसी हरकत, Video देख हर भारतीय का शर्म से झुक जाएगा…

Tags: Stray Dogs Attackviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया फैसला, इधर बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हुआ हमला! डरा देने वाला Video आया सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया फैसला, इधर बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हुआ हमला! डरा देने वाला Video आया सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया फैसला, इधर बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हुआ हमला! डरा देने वाला Video आया सामने
उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया फैसला, इधर बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हुआ हमला! डरा देने वाला Video आया सामने
उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया फैसला, इधर बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हुआ हमला! डरा देने वाला Video आया सामने
उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया फैसला, इधर बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हुआ हमला! डरा देने वाला Video आया सामने
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?