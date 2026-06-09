मुंबई के वर्ली में ईसा मसीह की प्रतिमा खंडित, कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश

मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित गोपाल नगर (महेंद्र टॉवर के पास) में बीते रविवार यानी 7 जून की शाम करीब 7 बजे अज्ञात लोगों ने ईसा मसीह की एक प्रतिमा खंडित कर दिया. इस वीडियो भी सामने आया है. इस घटना से स्थानीय ईसाई समुदाय और निवासियों में गहरा आक्रोश और दुख है, जिसके बाद दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई है.

सख्त कार्रवाई की मांग की

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली इस हरकत के खिलाफ वॉचडॉग फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिकायत पत्र सौंपकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग की है.





लोगों ने कहा- यह सोची-समझी साजिश

संस्था के ट्रस्टियों ने चिंता जताते हुए कहा कि ईसाई धार्मिक प्रतीकों और मूर्तियों पर बढ़ते हमले केवल तोड़फोड़ का मामला नहीं हैं, बल्कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास है. वीडियो में देखा जा सकता है कि खंडित प्रतिमा के पास मूलों की माला और टूटा हुआ नारियल पड़ा दिख रहा है.

उचित कदम उठाने की अपील