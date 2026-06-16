Home > अजब गजब न्यूज > दिग्गज सितारे के बेटे होने के बावजूद, 60 फिल्मों से निकले गये बाहर, अजीब बीमारी का शिकार है ये स्टार

दिग्गज सितारे के बेटे होने के बावजूद, 60 फिल्मों से निकले गये बाहर, अजीब बीमारी का शिकार है ये स्टार

दिग्गज संगीतकार अमाल मलिक ने कुछ समय पहले खुलासा किया था कि उन्हें 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स से अचानक निकाल दिया गया था. इसके अलावा उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को खुद ही छोड़ दिया था.

By: Deepika Pandey | Published: June 16, 2026 6:29:50 PM IST

अमाल मलिक
अमाल मलिक


Amaal Malik Birthday Special: बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार अमाल मलिक ने कुछ समय पहले एक चौंकाने वाला खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड के ‘शक्तिशाली लोगों’ ने उन्हें लगभग 60 प्रोजेक्ट्स से बाहर निकाल दिया था. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा सा नोट भी शेयर किया था. बता दें कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया था. इस पोस्ट में उन्होंने हैरान करने वाला खुलासा किया था.

अमाल मलिक ने शेयर किया था पोस्ट

अमाल मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर करते हुए लिखा, ‘इंडस्ट्री में बड़े और ताकतवर लोगों ने मुझे 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स से बाहर निकलवा दिया था. लगभग 20 फिल्में मैंने खुद छोड़ी थीं. इसका कारण ये था कि मुझे उन सेटअप्स पर मुझे काम करना सही नहीं लगा था. मैं अगर उन प्रोजेक्ट्स पर काम करता, तो म्यूजीशियन के तौर पर अपनी इज्जत नहीं कर पाता. उन्होंने ये भी कहा कि फिल्में मिलें या न मिलें लेकिन वे हमेशा अपने फैंस के लिए अच्छा म्यूजिक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे.’ 

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इंडस्ट्री के लोगों को चुभती हैं ये बातें

उन्होंने आगे लिखा, ‘मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट्स से निकाला. ये उनका ही नुकसान है. कहीं न कहीं इन बातों का असर मेरे फैंस पर पड़ता है और इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं.’ उन्होंने आगे बताया था कि वो बीते कई सालों से पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री में इस तरह से चीजें काम नहीं करतीं. मैं सम्मानजनक तरीके से काम करना चाहता हूं लेकिन मैं इस इंडस्ट्री की चीजें छुपा नहीं पाता, जो लोगों को खटकती हैं. इसके कारण मुझे और मेरे परिवार को धमकियां मिलती हैं.

अमाल मलिक को है ये बीमारी

आपको जानकर हैरानी होगी कि गायक और संगीतकार अमाल मलिक को स्लीप एपनिया और क्लिनिकल डिप्रेशन नाम की बीमारी है. स्लीप एपनिया में सोते समय सांस बार-बार रुकती और शुरू होती है. वहीं संगीत की दुनिया में शुरुआती सफलता के बाद आए व्यक्तिगत उतार-चढ़ाव और संघर्ष के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. इसी तरह अमाल मलिक को भी क्लिनिकल डिप्रेशन नाम की बीमारी है. 

गायकी से पुराना नाता

बता दें कि अमाल मलिक आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका जन्म 16 जून 1990 को मुंबई में हुआ था. उनका परिवार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने संगीत घरानों से ताल्लुक रखता है. उनके पिता डब्बू मलिक संगीत निर्देशक हैं. उनके दादा सरदार मलिक दिग्गज संगीतकार थे. उनके चाचा अनु मलिक जाने माने संगीतकार हैं. अमाल मलिक के भाई अरमान मलिक भी एक फेमस सिंगर हैं.

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