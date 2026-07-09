स्पाइडर-मैन की पोशाक पहन बीच सड़क पर लड़के ने किया ऐसा काम; देख ट्रैफिक पुलिस भी रह गई हैरान

Spider Man Viral Video: महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर गया है, जिससे हज़ारों लोगों का रोज़ाना का सफ़र मुश्किल हो गया है. भिवंडी में, एक निवासी ने बाढ़ वाली सड़कों पर फँसे लोगों की मदद करने के लिए दुनिया के सबसे मशहूर सुपरहीरो में से एक का रूप धारण किया. शादाब नाम के इस व्यक्ति ने स्पाइडर-मैन की पोशाक पहनी और ट्रैफिक को संभालने और जमा पानी को हटाने के लिए पानी से भरी सड़कों पर उतर आए. उनकी कोशिशों का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी तारीफ़ की.

मदद के लिए आगे आए स्पाइडर-मैन

वीडियो शेयर करते हुए न्यूज़ एजेंसी ANI ने लिखा, “भिवंडी में जलभराव के बीच ‘स्पाइडर-मैन’ के रूप में तैयार एक स्थानीय निवासी, शादाब, ट्रैफिक व्यवस्था में मदद कर रहे हैं.” क्लिप में शादाब को पानी से भरी सड़कों के बीच खड़े होकर गाड़ियों को रास्ता दिखाते और यात्रियों को सुरक्षित निकलने में मदद करते हुए देखा जा सकता है. उन्हें ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए सड़कों से पानी हटाते हुए भी देखा गया. गाड़ियों को रास्ता दिखाने के अलावा, शादाब लोगों से बातचीत करते, हाई-फ़ाइव देते और यात्रियों से हाथ मिलाते हुए भी दिखे; कई लोगों ने उनकी कोशिशों की तारीफ़ की.

#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra | A local, Shadab, dressed as ‘Spider-Man ‘, assists traffic movement amid waterlogging in Bhiwandi. pic.twitter.com/kFqPOaYgWx — ANI (@ANI) July 7, 2026

क्यों पहनी स्पाइडर-मैन की पोशाक

ANI से बात करते हुए शादाब ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि नगर निगम के अधिकारी इलाके में नहीं पहुँचे हैं, तो उन्होंने खुद कुछ करने का फ़ैसला किया. उन्होंने न्यूज़ एजेंसी को बताया, “मैंने देखा कि नगर निगम के अधिकारी जमा पानी की समस्या को हल करने के लिए यहाँ नहीं आए थे.” उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने आम कपड़ों के बजाय स्पाइडर-मैन की पोशाक क्यों पहनी. “फिल्मों में स्पाइडर-मैन जिस तरह लोगों की मदद करता है और जानें बचाता है, उससे प्रेरित होकर मैंने असल ज़िंदगी में भी वैसा ही करने का फ़ैसला किया – दूसरों की मदद करना और जमा पानी को हटाना.”