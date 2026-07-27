सोया चाप के आटे में लेट-लेटकर नहाया, फिर हाथ-पैरों से रौंदा; VIDEO ने उड़ा दी मलाई चाप लवर्स की नींद!

इन दिनों सोशल मीडिया पर सोया चाप के आटे में तैरते हुए युवक का एक ऐसा खौफनाक वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर लोगों का खाने-पीने से पूरी तरह विश्वास उठ गया है. यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर लोग गुस्से में भी हैं और बुरी तरह डरे हुए भी. इस वायरल वीडियो ने फूड हाइजीन यानी खाने की साफ-सफाई पर एक बार फिर से बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह नोएडा के सेक्टर 27 की किसी फूड यूनिट का है, जहां सोया चाप तैयार की जा रही है. इस क्लिप में जो सीन दिखाई दे रहे हैं, वे वाकई रोंगटे खड़े करने वाले हैं. इसमें एक युवक ने शर्ट नहीं पहनी है और सामान्य-सा लोअर पहना है. शख्स को फर्श पर तैरते सोया चाप के बैटर में जबरन घसीटे जाते हुए दिखाया गया है. जैसे ही यह क्लिप इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई, वैसे ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. हर कोई यही कह रहा है कि ‘अब मैं कभी जिंदगी में सोया चाप नहीं खाऊंगा!’

सोया चाप में नहाता दिखा युवक

वायरल वीडियो में एक बंदा कमके अंदर फूड यूनिट नजर आ रही है. भट्टी पर बर्तन चढ़े हैं. आग जली हुई है. फिर सामने आता है खौफनाक सीन. एक अर्धनंग युवक तो आटे जैसे दिखने वाले बैटर में लेट-लेटकर नहा रहा है. एक दूसरा युवक उसे घसीट रहा है मानो वैटर को और नरम बना रहे हों. दावा है कि यह बैटर सोया चाप का है जिसे अफगानी स्टाइल और मलाई के साथ पकाकर ठेलों और होटलों में सर्व किया जाता है. यह डिश आजकल काफी पसंद की जा रही है लेकिन 36 सैंकेड के वीडियो में सोा चाप को बनाने का जो अनहाइजीनिक और अजीबोंगरीब प्रोसेस दिखाया है उसे देख शायद आप भी सोया चाप से तौबा कर लें. वीडियो में युवक बैटर में लोट-लोटकर, अटली-पलटी मारकर एंजॉय कर रहा है. दूसरे साथी उसपर पानी डाल रहे हैं. पीछे सोया चाप के आटे को तैयार किया जा रहा है.

वायरल वीडियो पर पेश हुए अलग-अलग दावे

इससे पहले कि आप इस वीडियो को पूरी तरह सच मान लें, इसके पीछे की वजह जान लेना आवश्यक है. अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह वीडियो आखिर कब और कहां का है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यह आगरा का कोई पुराना वीडियो है जिसे नए दावों के साथ नोएडा का बताकर दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है. यानी साफ है कि वीडियो की लोकेशन और असलियत अभी भी संदेह के घेरे में है.

सोशल मीडिया पर मचा घमासान और फूड सेफ्टी की चिंता

भले ही वीडियो की सच्चाई अभी सामने न आई हो, लेकिन इसने नेटिजन्स के मन में गहरी चिंता पैदा कर दी है. लोग लगातार फूड सेफ्टी अथॉरिटीज को टैग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि देश की तमाम फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और रेस्टोरेंट्स की कड़ी जांच होनी चाहिए. लोगों का कहना है कि हम बाहर जाकर जो चाप या फास्ट फूड बड़े चाव से खाते हैं, क्या उसकी साफ-सफाई का कोई पैमाना है भी या नहीं. कुछ यूजर्स ने यह भी अपील की है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी भी वीडियो को सच मानकर पैनिक नहीं फैलना चाहिए. एक छोटा सा क्लिप कभी भी पूरी कहानी या सच्चाई बयां नहीं करता है.

जांच की मांग करने लगे यूजर्स

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर इस बहस को छेड़ दिया है कि क्या हम जो कुछ भी खा रहे हैं, वह हमारी सेहत के लिए सुरक्षित है भी या नहीं. जनता यह जानना चाहती है कि उनके प्लेट तक पहुंचने वाले खाने की प्रक्रिया कैसी है. अगर यह वीडियो वाकई किसी चालू फूड यूनिट का है, तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और अगर यह फेक क्लिप है, तो गलत अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

फूड सेफ्टी टीम ने कई जगह की छापेमारी

इस मामले को लेकर जब जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है. अमर उजाला की रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया कि वीडियो में लगे गाने और अजीबोगरीब वीडियो के कारण संदिग्ध लग रहा है. रविवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम नोएडा सेक्टर-27 और उसके आसपास की ऐसी फैक्ट्री और स्टोर की तलाश रही हैं जहां सोया चाप बनाई और बेची जाती है. हालांकि वहां ऐसी कोई यूनिटी नहीं है, फिर भी तलाश जारी है.

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