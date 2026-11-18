South Korea Divorce Party Video: शादी टूटने पर आमतौर पर लोग दुखी होते हैं, परिवार और करीबी रिश्तों के बीच मुश्किल दौर से गुजरते हैं. लेकिन क्या आपने कभी किसी को तलाक के बाद काटते, सज-धजकर तस्वीरें खिंचवाते और दोस्तों के साथ जश्न मनाते देखा है? दक्षिण कोरिया की एक महिला ने कुछ ऐसा ही किया. यहां न कोई नई शादी थी और न ही किसी नए रिश्ते की शुरुआत. पार्टी की वजह थी-तलाक. महिला ने अपनी शादी खत्म होने को जिंदगी की हार मानने के बजाय एक नई शुरुआत के तौर पर मनाया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

तलाक के बाद क्यों रखी पार्टी?

साउथ कोरिया की 37 साल की सिंगल मदर और कंटेंट क्रिएटर चो सेंग-योन ने अपने तलाक के बाद एक खास सेरेमनी ऑर्गनाइज़ की. उनके करीबी दोस्त तलाक की सेरेमनी में शामिल हुए. चो ने एक शानदार ड्रेस पहनी, दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाई और एक बड़ा केक काटा. उन्होंने सेरेमनी में एक स्पीच भी दी.

BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चो का इवेंट सिर्फ एक सेलिब्रेशन से कहीं ज़्यादा था. वह तलाकशुदा महिलाओं के बारे में समाज की पुरानी सोच को चुनौती देना चाहती थीं. उनका मानना ​​था कि शादी खत्म होने का मतलब किसी महिला की ज़िंदगी या पहचान का खत्म होना नहीं है. वह इस सेरेमनी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में एक नए चैप्टर का स्वागत करना चाहती थीं.

‘तलाक मेरी नाकामी नहीं’- चो सेंग-योन

चो ने सोशल मीडिया पर सेरेमनी का एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में, उनके दोस्त तालियां बजाते और उन्हें चीयर करते दिख रहे हैं. वीडियो के साथ एक मैसेज भी था जिससे पता चलता था कि उनका तलाक का सेलिब्रेशन उनकी शादी के सेलिब्रेशन से भी ज़्यादा शानदार था. पोस्ट में, उन्होंने इवेंट में उन्हें सपोर्ट करने और प्यार करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया.

सोशल मीडिया पर यह चर्चा क्यों हो रही है?

वीडियो सामने आने के बाद, कई लोगों ने चो के फैसले की तारीफ़ की. कुछ यूज़र्स ने इसे एक मुश्किल रिश्ते से बाहर निकलने और खुद को प्रायोरिटी देने का एक तरीका बताया. इस इवेंट ने तलाक़ के बारे में समाज की सोच पर भी बहस छेड़ दी. चो की पार्टी का मैसेज यह था कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, और इसे खत्म करने का मतलब ज़रूरी नहीं कि फेलियर हो. कभी-कभी, किसी रिश्ते को छोड़ना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है.