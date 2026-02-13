Home > वायरल > Sonam Pandit Shivratri Video: शिव की भक्ति में लीन हुईं सोनम पंडित, इंस्टाग्राम पर वीडियो ने मचाया तहलका

Sonam Pandit Shivratri Video: शिव की भक्ति में लीन हुईं सोनम पंडित, इंस्टाग्राम पर वीडियो ने मचाया तहलका

Mahashivratri: मुंबई की एक्ट्रेस और डिजिटल क्रिएटर सोनम पंडित ने महाशिवरात्रि को सलाम करते हुए अपना लेटेस्ट इंस्टाग्राम वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल होने के बाद फिर से काफी चर्चा बटोरी है.

By: Heena Khan | Last Updated: February 13, 2026 1:19:57 PM IST

सोनम पंडित कौन हैं? शिवरात्रि भक्ति रील ने ऑनलाइन ज़बरदस्त वायरल लहर पैदा की
सोनम पंडित कौन हैं? शिवरात्रि भक्ति रील ने ऑनलाइन ज़बरदस्त वायरल लहर पैदा की


Sonam Pandit Shivratri Video | Sonam Pandit Viral Video: मुंबई की एक्ट्रेस और डिजिटल क्रिएटर सोनम पंडित ने महाशिवरात्रि को सलाम करते हुए अपना लेटेस्ट इंस्टाग्राम वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल होने के बाद फिर से काफी चर्चा बटोरी है. इस सुपर-विज़ुअल रील में पारंपरिक तस्वीरों और रहस्यमयी आध्यात्मिक संगीत का मेल था, जिसमें सोनम की भक्ति को दिखाने वाली क्रिएटिविटी का ट्विस्ट था. इसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल नेटवर्क पर पहले ही लगभग 2 मिलियन व्यूज़ मिल चुके थे, जिससे यह वायरल हो गया.

You Might Be Interested In

कमैंट्स की हुई बारिश 

पोस्ट की टाइमिंग इसकी सफलता में अहम थी. महाशिवरात्रि से तीन दिन पहले रिलीज़ होने के बाद, इसने भक्तों और सोशल मीडिया पर शुरुआती उत्साह जगाया. प्यारी सोनम ने भगवान शिव को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्ति के साथ क्रिएटिविटी को एक मॉडर्न तरीके से जोड़ने में कामयाबी हासिल की, जिससे युवा दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी. कई लोगों ने यह भी कमेंट किया कि डिजिटल स्टोरीटेलिंग के ज़रिए सांस्कृतिक मूल्यों को फैलाने की उनकी कोशिशें उन्हें कितनी रिफ्रेशिंग लगीं, जबकि फैनपेज और इन्फ्लुएंसर सर्कल ने चर्चाओं के बीच क्लिप को रीपोस्ट किया, जिससे इसकी पहुंच और बढ़ गई.

क्या है सोनम की सफलता का कारण 

इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि सोनम पंडित की इतनी बड़ी सफलता का कारण मौजूदा डिजिटल ट्रेंड्स की उनकी गहरी जानकारी और ऑडियंस की पसंद की समझ है. कई सालों से, उन्होंने लगातार फैशन, ब्यूटी, कॉमेडी और लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट बनाकर अच्छी-खासी फॉलोइंग बनाई है. अभी, उनके करीब 34,000 YouTube सब्सक्राइबर, लगभग 11,000 Instagram फॉलोअर्स और 14,000 से ज़्यादा Facebook फॉलोअर्स हैं, जिससे वे इंडियन इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में एक जानी-मानी हस्ती बन गई हैं. इसके अलावा, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हिसाब से ढलने और टॉप-क्लास एंगेजिंग कंटेंट बनाने का उनका टैलेंट उन्हें एक बढ़ते हुए डिजिटल इन्फ्लुएंसर के तौर पर लगातार अलग बनाता है.

You Might Be Interested In
Tags: instagram reelmahashivratrisonam panditviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026
Sonam Pandit Shivratri Video: शिव की भक्ति में लीन हुईं सोनम पंडित, इंस्टाग्राम पर वीडियो ने मचाया तहलका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sonam Pandit Shivratri Video: शिव की भक्ति में लीन हुईं सोनम पंडित, इंस्टाग्राम पर वीडियो ने मचाया तहलका
Sonam Pandit Shivratri Video: शिव की भक्ति में लीन हुईं सोनम पंडित, इंस्टाग्राम पर वीडियो ने मचाया तहलका
Sonam Pandit Shivratri Video: शिव की भक्ति में लीन हुईं सोनम पंडित, इंस्टाग्राम पर वीडियो ने मचाया तहलका
Sonam Pandit Shivratri Video: शिव की भक्ति में लीन हुईं सोनम पंडित, इंस्टाग्राम पर वीडियो ने मचाया तहलका