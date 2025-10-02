‘Honda में क्यों रोना जब Lamborghini…’ इस वायरल सेंसेशन की डेटिंग एडवाइस ने इंटरनेट पर मचाया धमाल
Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लेडी रिलेटनशिप से लेकर तमाम बातों पर बातें कर रही है और उनके जवाबों को सुनकर लोग पेट पकड़कर हंस रहे हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 2, 2025 2:02:28 PM IST

Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने रिश्तों और जीवन के एक्सपीरिएंस को बड़े ही मजेदार और बेबाक अंदाज में शेयर कर रही है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर joeyonthestreets ने शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है:
“@grannyspills is my new favorite baddie” यानी “ग्रैनी अब मेरी सबसे पसंदीदा बोल्ड पर्सनैलिटी बन चुकी हैं.”

इस वीडियो में ‘ग्रैनी’ कुछ ऐसे जवाब देती हैं जो चौंकाते भी हैं और हंसाते भी हैं. आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो में क्या खास है जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहे हैं-

गोल्ड डिगर पर ग्रैनी का नजरिया

जब उनसे पूछा गया कि “गोल्ड डिगर” यानी सिर्फ पैसे के लिए रिश्ते बनाने वाली महिलाओं के बारे में उनका क्या सोचना है, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया: “गोल्ड डिगर जैसी कोई चीज नहीं होती. सभी औरतें महंगी होती हैं, बस अपने बजट की एक को चुनो और चुप रहो.” उनका ये जवाब समाज में फैली रूढ़ियों को तोड़ता है और एक नया नजरिया पेश करता है.

 रिश्तों में क्या लाती हैं आप?

जब पूछा गया कि “आप रिश्ते में क्या लेकर आती हैं?”, तो ग्रैनी ने बड़ी ही मजेदार अंदाज में कहा: “मैं वेटर लगती हूं क्या? अगला सवाल पूछो.” ये जवाब सुनकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे.

 डेटिंग की सलाह

ग्रैनी की डेटिंग सलाह भी उतनी ही दिलचस्प है. “20 लड़कों को एक-एक मौका देना, एक ही लड़के को 20 मौके देने से बेहतर है.” उनका कहना है कि आप खिलाड़ी (player) बनो, बेवकूफ (fool) नहीं.

प्यार और पैसा

ग्रैनी का नजरिया पूरी तरह प्रैक्टिकल है. वो कहती हैं: “अगर रोना ही है तो Lamborghini में रो, Honda Civic में नहीं. सभी मर्द आपको निराश करेंगे, तो सबसे अमीर को चुनो.” यह लाइन सुनकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं — कुछ इसे सटीक मान रहे हैं, तो कुछ मजाकिया.

ग्रैनी बताती हैं कि उन्होंने अपने पति से तब शादी की थी जब वो 25 साल की थीं और उनके पति 75 के. “उन्हीं की बदौलत मुझे पिछले 50 सालों से काम नहीं करना पड़ा.” यह बात उन्होंने गर्व के साथ कही.

फूल या महंगे गिफ्ट?

जब एक यूजर ने पूछा कि अगर कोई मर्द आपको फूल लाकर दे तो? ग्रैनी बोलीं:”फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरा Chanel बैग हमेशा रहेगा फर्क समझो.”

बॉडी काउंट? जवाब में ठहाके

“आपका बॉडी काउंट क्या है?” इस सवाल पर उनका बेबाक जवाब था: 1975 के बाद से गिनती ही भूल गई हूं. मैं जिंदगी का मजा ले रही हूं, डेटा नहीं इकट्ठा कर रही.”

लड़कियां या मर्द – कौन ज्यादा वफादार?

इस सवाल पर ग्रैनी ने दिल छू लेने वाली बात कही: “मैं तीन बार शादी कर चुकी हूं, लेकिन मेरी वही गर्लफ्रेंड्स आज भी मेरे साथ हैं जो 1960 से हैं. इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं.”

कहां सीख सकते हैं लोग ग्रैनी से?

अंत में जब पूछा गया कि लोग आपसे और कहां सीख सकते हैं, तो उन्होंने कहा: “बेबी, मैं रोज अपनी चाय (टी) उड़ेलती हूं Joey on the Street पर.” (यहां ‘टी’ का मतलब है gossip या सच बोलना.)

