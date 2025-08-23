Snake Viral Video: लोगों की आहट सुन कांप उठा 10 फीट लंबा सांप, किंग कोबरा का रौद्र रूप देख छूट जाएंगे पसीने

Snake Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक सांप पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखने पर आप कहेंगे कि, मानों कोई रैम्प वॉक कर रहा है। जानकारी के अनुसार, वायरल हो रहा यह वीडियो चंपावत जिले के खर्ककार्की गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि, करीब 10 फीट लंबा किंग कोबरा इंसानों की हलचल और शोर सुनकर डर गया। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, यह सांप अपनी जान बचाने के लिए तुरंत गांव छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। इस दौरान गांव वाले उसकी तेज रफ्तार देखकर हैरान रह गए।

लोगों को देखकर भाग गया सांप

वीडियो में सांप का काला शरीर और उस पर सफेद धारियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। यह जमीन से रेंगकर पहाड़ी इलाके की ओर चढ़ता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि कुछ देर तक देखने वालों को समझ ही नहीं आता कि यह किस दिशा में जा रहा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सांप इंसानों पर हमला करने आते हैं, लेकिन इस वीडियो ने साबित कर दिया कि सांप भी डर के मारे इंसानों से दूर भागना ही बेहतर समझते हैं।







वन विभाग की टीम ने इसे बचाया

जानकारी के अनुसार, गांव में इस किंग कोबरा को देखने के बाद वन विभाग की टीम ने इसे बचाया। टीम ने इसे सुरक्षित पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया है। इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों का कहना है कि किंग कोबरा जहरीला तो होता है, लेकिन यह इंसानों को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता। यह तभी हमला करता है जब इसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है।

यूजर्स ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @askbhupi नाम के अकाउंट द्वारा साझा किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को हजारों व्यूज मिल चुके हैं। इसके अलावा, इस वीडियो पर लोगों द्वारा कई कमेंट किए गए हैं। एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कि, “मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा किंग कोबरा देखा है।” इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, ”आज मुझे पता चला कि सांप भी इंसानों से डरते हैं।” तीसरे यूजर ने मजेदार कमेंट किया कि, ”10 फीट लंबा कोबरा ऐसे चल रहा है जैसे रैंप पर चल रहा हो।”