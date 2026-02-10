Home > वायरल > Virar pani puri stall video:विरार में पानीपुरी स्टॉल पर सांप दिखने से हड़कंप,फूड सेफ्टी पर खड़े किए सवाल

Virar pani puri stall video:विरार में पानीपुरी स्टॉल पर सांप दिखने से हड़कंप,फूड सेफ्टी पर खड़े किए सवाल

मुंबई से सटे विरार इलाके में एक पानीपुरी स्टॉल पर सांप दिखाई दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सांप खुले में रखे खाने के सामान के पास घूमता दिख रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: February 10, 2026 3:55:16 PM IST

विरार में पानीपुरी स्टॉल के पास दिखा सांप.
विरार में पानीपुरी स्टॉल के पास दिखा सांप.


Virar pani puri stall video: मुंबई से सटे विरार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक गली में लगे पानीपुरी के स्टॉल पर सांप दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में दहशत और चिंता का माहौल बन गया है।

सांप पानीपुरी की स्टॉल पर खाने के सामान के पास घूमता दिखा

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांप पानीपुरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के आसपास घूम रहा है. यह दृश्य सामने आते ही खुले में रखे खाने की चीजों की स्वच्छता और लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी.

स्वच्छता और स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा

खुले में रखा खाना, गंदा पानी और आसपास की अस्वच्छ परिस्थितियां सांप जैसे जीवों को आकर्षित करती हैं. ऐसे हालात में खाद्य सामग्री के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है.

बिना अनुमति चल रहे स्टॉल्स पर सवाल

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि वसई-विरार क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना अनुमति के स्ट्रीट फूड स्टॉल संचालित हो रहे हैं. इसके बावजूद नगर प्रशासन और फूड एंड ड्रग विभाग की ओर से नियमित जांच और ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. लोगों का कहना है कि लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं.

सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर निगम और संबंधित विभागों से मांग की है कि अवैध और अस्वच्छ फूड स्टॉल्स पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता और सफाई को लेकर नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए. इस घटना के बाद नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि वे स्ट्रीट फूड खाते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. खुले में रखे खाने से परहेज करें और स्वच्छता मानकों का पालन करने वाले स्टॉल्स से ही खाद्य पदार्थ खरीदें. फिलहाल वायरल वीडियो के बाद प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.

