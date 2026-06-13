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Shocking Video: 15 फीट लंबे खूंखार किंग कोबरा के सामने निडर खड़ी रही ये महिला, महज 6 मिनट में ऐसे किया ढेर!

किंग कोबरा को एक बड़े बोरे में भरते महिला की वीडियो ने होश उड़ा दिए हैं. लोग महिला के पेशेंस और जज्बे की तारीफ कर रहे हैं

By: Kajal Jain | Published: June 13, 2026 12:40:51 PM IST

Shocking Video: 15 फीट लंबे खूंखार किंग कोबरा के सामने निडर खड़ी रही ये महिला, महज 6 मिनट में ऐसे किया ढेर!
Shocking Video: 15 फीट लंबे खूंखार किंग कोबरा के सामने निडर खड़ी रही ये महिला, महज 6 मिनट में ऐसे किया ढेर!


दुनिया के सबसे खूंखार और जहरीले सांपों में किंग कोबरा का नाम टॉप पर आता है. ऐसा कहते हैं कि यह सांप काट ले इंसान पानी भी नहीं मांग पाता और बहुत कम समय में सांसे थम जाती हैं. लेकिन इसी प्रजाति के सांप को एक महिला निडरता से बोरे में भरती नजर आ रही है. एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग जहरीले सांपों से निपटने के लिए उसके शांत व्यवहार, पेशेंस और जज्बे की तारीफ कर रहे हैं.  कुछ लोग महिला को स्नेक गर्ल बोल रहे हैं तो कुछ यूजर्स ने जंगल क्वीन की उपाधि दे दी है.

कौन है ये जांबाज महिला?

वायरल वीडियो में यूनिफॉर्म में नजर आ रही महिला कोई और नहीं, बल्कि केरल की बीट फॉरेस्ट ऑफिसर जी.एस. रोशनी हैं. रोशनी ने अपने 8 साल के करियर में 800 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया है लेकिन यह पहली बार था उनका सामना सबसे बड़े और जहरीले सांप किंग कोबरा से हुआ. लेकिन महज 6 मिनट में उन्होंने बड़ी शांति से 15 फुट लंबे किंग कोबरा को पकड़ लिया.

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एक छड़ी से ढेर हुआ किंग कोबरा

वायरल वीडियो में आप जो सांप देख रहे हैं वो किंग कोबरा है जो अंचुआरुथुमूडु के जंगल के सीमावर्ती इलाके में बहने वाली जल धारा के करीब कुंडली मारे बैठा था. स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी जिसके बाद पांच सदस्यीय रैपिड रिस्पांस टीम वहां पहुंची. रोशनी इसी टीम का हिस्सा थी. वीडियो में उन्होंने एक हुक छड़ी और एक बोरी ली हुई है और 20 किलो के कोबरा को अपने कंट्रोल में लेती नजर आ रही हैं. 

दिलेरी देख हक्के-बक्के रह गए लोग

किंग कोबरा के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रोशनी पूरी तरह से शांत नजर आ रही है और इतने प्रोफेशनल तरीके से सांप को पकड़ रही हैं मानो सांप की इनसे जान पहचान हो. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान लोग सांप को देखने को बजाए रोशनी को देखते रह गए. सोशल मीडिया पर महिला के साहस की जमकर तारीफें हो रही हैं, हालांकि कुछ लोगों ने वीडियो पर नाराजगी जताई है.

एक यूजर ने कमेंट किया है कि जंगल सांपों का ही इलाका है वहां से रेस्क्यू करने का क्या तूल है? जबकि अन्य यूजर ने स्नैक रेस्क्यू के दौरान सेफ्टी टूल्स की कमी पर सवाल उठाएं हैं. बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के बाद सांप को जंगल के अंदर सुरक्षित छोड़ दिया गया है.

ये भी पढ़ें:-एक बेबस पत्नी की चीखें और गुस्से में अंधा ड्राइवर… 70 साल के बुजुर्ग पर बरपाया ऐसा कहर, खौफनाक वारदात देख भड़क उठे लोग!

Tags: king kobra snakesocial media viral videoViral snake rescue video
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