Deadliest Place On Earth: समुद्र के बीच में मौजूद एक ऐसा आइलैंड, जहां हर कदम पर इंतजार कर रही मौत…जाने के लिए सेना की लेनी पड़ती है मदद

Deadliest Place On Earth: ब्राज़ील के साओ पाउलो तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर, केवल 106 एकड़ चौड़ा एक चट्टानी टीला है। स्थानीय लोग इसे इल्हा दा क्वीमादा ग्रांडे कहते हैं, लेकिन बाकी दुनिया इसे स्नेक आइलैंड (Snake Island) के नाम से जानती है। यह उपनाम कोई अतिशयोक्ति नहीं है। खाल और छिली हुई खालों की गिनती करने वाले जीवविज्ञानियों का अनुमान है कि यहाँ लगभग 2,000 से 4,000 गोल्डन लांसहेड वाइपर रहते हैं, जिनकी संख्या प्रति व्यक्ति एक साँप तक पहुँच सकती है।

गोल्डन लांसहेड (बोथ्रोप्स इंसुलारिस) कहीं और नहीं पाया जाता है और इसका ज़हर मुख्य भूमि के अपने समकक्षों की तुलना में पाँच गुना ज़्यादा तेज़ होता है। ब्राज़ीलियाई अधिकारियों ने 1920 के दशक में सार्वजनिक लैंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था; यहाँ तक कि स्वचालित लाइटहाउस की सेवा करने वाले नौसेना के दल भी मानक किट के रूप में एक डॉक्टर और एंटी-वेनम साथ लाते हैं। संक्षेप में, यह एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का स्वागत नहीं है, और साँप मुश्किल से ही जीवित बचे हैं।

क्वेइमाडा ग्रांडे अटलांटिक महासागर में, साओ पाउलो शहर से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह चट्टान समुद्र तल से तेज़ी से ऊपर उठती है और चट्टानों से घिरी हुई है, जिससे घने जंगल में छिपे कुख्यात, बेहद ज़हरीले दांतेदार साँपों के बिना भी समुद्र तट पर उतरना मुश्किल हो जाता है। 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर बढ़ गया था, जिससे पहाड़ी की चोटी मुख्य भूमि से कट गई और लांसहेड पूर्वजों की एक छोटी आबादी फँस गई।

ज़मीनी शिकारियों और शिकार करने के लिए कुछ ही स्तनधारियों के होने के कारण, साँपों ने अपना ध्यान ऊपर की ओर लगाया और प्रवासी गीत पक्षियों पर घात लगाकर हमला किया। सहस्राब्दियों में, उनका ज़हर पक्षियों को कुछ ही सेकंड में गिराने के लिए विकसित हुआ, इससे पहले कि शिकार उड़कर कहीं और मर जाए। ये साँप बेहद ज़हरीले होते हैं—उनके काटने से ऊतक नष्ट हो सकते हैं, आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, और यहाँ तक कि कुछ घंटों में मौत भी हो सकती है।

काटने से गुर्दे की विफलता, मस्तिष्क रक्तस्राव और भी कई खरतनाक समस्याएं हो सकती हैं। बिना इलाज के, इसी तरह के लांसहेड के काटने से मृत्यु दर 7 प्रतिशत तक होती है। इस द्वीप पर कोई भी सत्यापित चिकित्सा मौजूद नहीं है क्योंकि लोग वहाँ बहुत कम ही कदम रखते हैं।

