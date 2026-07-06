शादी के नाम पर सालभर तक चलता रहा प्रेम प्रसंग, फिर युवक ने दिखाई बेवफाई; सरेआम चौराहे पर प्रेमिका ने चप्पलों से कर दी धुनाई, वीडियो वायरल

Sitapur viral video: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर शुरू हुई दोस्ती बाद में प्रेम संबंध में बदल गई, लेकिन जब युवती को कथित तौर पर धोखे का पता चला तो मामला बीच सड़क तक पहुंच गया. युवती ने अपने कथित प्रेमी पर शादी का झांसा देने का आरोप लगाते हुए चौराहे पर उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली सगुफ्ता की पहचान Instagram के जरिए सीतापुर के रेउसा निवासी एक युवक से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और बाद में यह रिश्ता प्यार में बदल गया. युवती का आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था. इसके बाद दोनों करीब एक साल तक लखनऊ में किराए के मकान में साथ रहे.

प्रेमी के घर पहुंचते ही खुला बड़ा राज

युवती का कहना है कि करीब एक सप्ताह पहले युवक उसे लखनऊ में छोड़कर बिना बताए अपने घर रेउसा लौट आया. जब वह उसकी तलाश करते हुए रविवार शाम सीतापुर पहुंची तो उसे पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है. यह जानकारी मिलते ही वह नाराज हो गई.

बीच चौराहे पर चप्पलों से की पिटाई

सच्चाई सामने आने के बाद युवती ने रेउसा कस्बे के मुख्य चौराहे पर युवक को रोक लिया. उसने पहले उसका कॉलर पकड़ा और फिर चप्पल निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर दी. इस दौरान युवक माफी मांगता दिखाई दिया, जबकि मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. किसी राहगीर ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

युवक के नाम को लेकर भी चर्चा