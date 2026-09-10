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Sidhi Video: घर और जमीन का सर्वे तभी करेंगे जब…बुजुर्ग के कंधे पर चढ़ गया पटवारी, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

Sidhi Viral Video: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भालू और दूसरे जंगली जानवरों की वजह से एक किसान की फसल बर्बाद हो गई थी. जब पटवारी सर्वे करने पहुंचा तो कहा कि जमीन और घर का सर्वे तभी होगा जब नदी पार करवाओगे. इसलिए बुजुर्ग ने पटवारी को कंधे में ले लिया. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद अब कार्रवाई की मांग की जा रही है.

By: Sohail Rahman | Published: September 10, 2026 5:02:55 PM IST

सीधी में बुजुर्ग के कंधे पर चढ़ा पटवारी
सीधी में बुजुर्ग के कंधे पर चढ़ा पटवारी


Sidhi Viral Video: मध्य प्रदेश के सीधी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक अधिकारी एक बुजुर्ग व्यक्ति की पीठ पर बैठकर नदी पार करता हुआ नजर आ रहा है. जानकारी सामने आ रही है कि यह वीडियो माता ग्राम पंचायत के पटवारी नीलेश नामदेव का है, जो लाला केवल नामक एक बुजुर्ग ग्रामीण के घर और जमीन का सर्वे करने जा रहे थे.

आरोप है कि करीब एक साल पहले सर्दियों के मौसम में भालू और दूसरे जंगली जानवरों ने लालवा केवट की फसलें बर्बाद कर दी थीं. इसके अलावा, उनके घर के भी क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी सामने आईं थीं.

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प्रॉपर्टी का सर्वे करने गया था पटवारी

पटवारी नीलेश नामदेव कथित तौर पर प्रॉपर्टी का सर्वे करने उनके घर गए थे और अपने जूते गीले होने से बचाने के लिए वे उस बुजुर्ग की पीठ पर सवार हो गए. इस कथित पुराने वीडियो में दावा किया गया है कि नदी पार करने के लिए पटवारी ने बुजुर्ग से कहा कि वे उनके घर और जमीन का सर्वे तभी करेंगे जब उन्हें नदी के दूसरी तरफ ले जाएगा. इसके बाद लालवा केवट ने पटवारी को अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें नदी पार करने में मदद की.



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पटवारी के व्यवहार पर उठे सवाल

बुधवार को वीडियो वायरल होने के बाद से ही पटवारी के व्यवहार पर सवाल उठाए जा रहे हैं. मामले की जांच की मांग की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ नीलेश नामदेव की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है.

सीधी कलेक्टर ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो अब सामने आया है. शिकायत मिलने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वीडियो की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: viral video
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