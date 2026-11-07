अंतरिक्ष से कैसे दिखती है दिवाली? शुभांशु शुक्ला ने शेयर किया धरती का अद्भूत नजारा; वीडियो देख थम जाएंगी आंखें

Shubhanshu Shukla Diwali Space Video: दिवाली का त्योहार हो और चारों तरफ रोशनी, चमक और आतिशबाजी न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. इस दिन आसमान में रंग-बिरंगे पटाखे और घरों में जलते दीये हर किसी का मन मोह लेते हैं. लेकिन जरा सोचिए, अगर यही आतिशबाजी आपको धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से देखने को मिले तो नजारा कैसा होग? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने दिवाली के मौके पर धरती का ऐसा ही एक शानदार वीडियो साझा किया है. इसमें बादलों के बीच चमकती बिजली किसी पटाखे की तरह दिखाई दे रही है. खास बात यह है कि शुभांशु ने इस खूबसूरत नजारे के साथ लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी हैं.

अंतरिक्ष से दिखी कुदरत की आतिशबाजी

शुभांशु शुक्ला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो शेयर किया है. इसमें, धरती के अंधेरे हिस्से में बादलों के बीच से अचानक एक तेज़ रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है. यह नज़ारा इतना खूबसूरत है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे आसमान में आतिशबाजी हो रही हो.

शुभांशु ने इस नज़ारे को ‘कुदरत की अपनी आतिशबाजी’ बताया. उन्होंने बताया कि दिवाली उनका पसंदीदा त्योहार है और उन्हें इसकी रोशनी और चमक बहुत पसंद है. जब उन्होंने स्पेस में रहते हुए धरती पर बादलों के बीच से बिजली चमकती हुई देखी, तो उन्हें बिल्कुल दिवाली की आतिशबाजी जैसा लगा. उन्होंने त्योहार के मौके पर लोगों के साथ यह खास अनुभव शेयर किया और उन्हें धनतेरस की शुभकामनाएं दीं.

स्पेस से बिजली आतिशबाजी जैसी क्यों दिखती है?

असल में, जब बादलों के अंदर या बीच में इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से बिजली चमकती है, तो कुछ पलों के लिए तेज़ रोशनी पैदा होती है. धरती से देखने पर यह आसमान में एक लकीर या तेज़ रोशनी जैसी दिखती है. हालांकि, स्पेस से नज़ारा काफी अलग होता है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है. यहां से बादलों, समुद्रों, पहाड़ों और शहर की लाइटों का शानदार नज़ारा दिखता है. अंधेरे में बादलों के बीच से चमकती बिजली किसी कुदरती आतिशबाजी से कम नहीं लगती.

शुभांशु शुक्ला कौन हैं?

शुभांशु शुक्ला इंडियन एयर फ़ोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं. वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं. वे 25 जून, 2025 को Axiom-4 मिशन के तहत स्पेस गए थे और वहां लगभग दो हफ़्ते बिताए थे.

इससे पहले, भारत के राकेश शर्मा 1984 में स्पेस गए थे, जिससे शुभांशु स्पेस जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए. अपने मिशन के दौरान, उन्होंने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए और स्पेस से पृथ्वी के खूबसूरत नज़ारे शेयर किए.