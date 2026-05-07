चलती ट्रेन में गुंडों की दादागिरी: इंटरनेट पर ‘वायरल’ होने के लिए फाड़ दी नई सीटें, वीडियो देख खौल उठेगा खून!

इंटरनेट पर वायरल होने के लिए लोग सिविक सेंस भूलते जा रहे हैं और बिना किसी डर के कानून हाथ में ले रहे हैं. ऐसा ही एक मामला इंडियन रेलवे के साथ हुआ है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल होने के मकसद से 2 लोग ट्रेन की सीटों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं. इस घटना की बकायदा ब्लॉगिंग की गई है, जिसमें हंसते-खिलखिलाते हुए ट्रेन की नीले रंग की सीट फाड़कर हवा में उड़ा दिया जाता है. असामाजिक तत्वों के कारनामे की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लोगों ने जमके लताड़ भी लगाई है.

क्या है मामला?

सोशल मीडिया पर वायरल 45 सैकेंड के एक वीडियो में इंडियन रेलवे की जनरल कैटेगरी का एक डिब्बा दिखाया जा रहा है, जिसमें एक शख्स पूरा आक्रामकता के साथ नीले रंग की सीट के कवर को पहले खींचता है, फाड़ता है और फिर हवा में लहराकर फेंक देता है. जबकि दूसरा शख्स वीडियो को खुश होकर शूट कर रहा है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, दो अन्य लोगों को एंट्री होती है और असामाजिक तत्वों की भांति चारों लोग ट्रेन को खेल का मैदान समझकर हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं.

कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स का नाम अंकित टोप्पो बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में ऐसी हरकतें कर रहा है. ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई है, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को गैर-जिम्मेदाराना और अस्वीकार्य बता रहे हैं और भारतीय रेलवे से कड़ी कार्रवाई की मांग तक कर रहे हैं.

Utterly Shocking..!! Reel virus is making people mentally ill. A group of idiots ripped the railway seats and filmed this activity. Railway police should search and book them under relevant sections to set an example. pic.twitter.com/7NvgSg4GO6 — Neetu Khandelwal (@T_Investor_) May 3, 2026

गुंड़ों पर हो सख्त कार्रवाई

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है और इससे आम यात्रियों को भी परेशानी होती है. खासतौर पर वीडियो में दिखाई जा रही असामाजिकता से लोगों के मन में डर बैठता है. हालांकि, Indian Railways बार-बार अपील करता रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है. लेकिन ऐसी वीडियो सोचने पर मजबूर कर देती है कि लोग अपना नाम बनाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं?

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