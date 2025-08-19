Home > वायरल > मिनटों में उजड़ जाती जिंदगी! मां कर रही थी फोन पर बात, मासूम को दिया ice-cream का झासा, फिर जो हुआ…Video देख फट जाएगा कलेजा

मिनटों में उजड़ जाती जिंदगी! मां कर रही थी फोन पर बात, मासूम को दिया ice-cream का झासा, फिर जो हुआ…Video देख फट जाएगा कलेजा

Viral Video: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर हर रोज हजारों वीडियो वायरल होती रहती हैं। वहीँ इस बीच कई वीडियो ऐसी होती हैं जो हमें या तो इमोशनल कर देती हैं या फिर हंसने को मजबूर कर देती हैं। वहीँ कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखने के बाद हमारी आँखें फ़टी की फ़टी रह जाती हैं।

Published: August 19, 2025 12:34:32 IST

Viral Video: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर हर रोज हजारों वीडियो वायरल होती रहती हैं। वहीँ इस बीच कई वीडियो ऐसी होती हैं जो हमें या तो इमोशनल कर देती हैं या फिर हंसने को मजबूर कर देती हैं। वहीँ कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखने के बाद हमारी आँखें फ़टी की फ़टी रह जाती हैं। वहीँ आज सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो हमें कई तरह की सीख देने वाला है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है।

फोन कॉल पड़ता भारी

अक्सर ऐसा होता है कि हम कॉल पर बात करते हुए बिल्कुल व्यस्त हो जाते हैं। कई बार हमें नहीं  दिखता की हमारे आस-पास क्या हो रहा है। वहीँ आज एक ऐसा ही वीडियो सोशल  मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक माँ सब्जी की दुकान पर खड़े होकर कॉल पर बात कर रही थी। वहीँ इस महिला का बच्चा इससे थोड़ा ही पीछे खड़ा था। माँ का ध्यान  फोन पर बात करने में था। ऐसे में दो अज्ञात व्यक्ति बाइक पर आते  हैं और उस बच्चे को आइसक्रीम देते हैं।

वायरल हो रहा वीडियो 

वहीँ इस दौरान वीडियो में जब बच्चे को अज्ञात बदमाश उठा रहे होते हैं ऐसे में पीछे से एक व्यक्ति आता है और उस बच्चे को बचा लेता है। इतना ही नहीं इस दौरान उस शख्स ने उन बदमाशों में से एक बदमाश को पकड़ भी लिया।  वहीँ फिर वीडियो में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई।  जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

