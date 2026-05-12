Rapido ड्राइवर की घिनौनी हरकत! राइड के बाद लीक कर दिया नंबर; बाथरूम से किया कॉल, डर के मारे कांप उठी लड़की

Rapido Driver Misbehaviour: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला रैपिडो ड्राइवर की हरकतों को बताती हुई नजर आ रही है. जिसे सुनकर एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. लोग अपने सफर और अपनी सुविधा के लिए रैपिडो बुक करते हैं. लेकिन इसमें काम करने वाले ड्राइवर ही अगर आपसे अभद्रता करने लगे तो आखिर कोई रैपिडो जैसी सुविधा का लाभ उठाएंगे. आइए पूरा मामला जानते हैं.

दरअसल, पूरा मामला यह है कि ग्रेटर नोएडा की एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए बर्ताव का जिक्र किया है.

पीड़िता ने क्या कहा?

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो दिल्ली में एक इवेंट में थी. जब उसे रात के 11 बजे अपने घर जाना था तो उन्होंने रैपिडो बुक किया. रैपिडो बुक करने के दौरान उन्होंने अपने नंबर से कॉल दिया, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी गलती मान रही है. राइड के दौरान ड्राइवर ने इमरान हाशमी वाले गाने बजाने शुरू कर दिया. जिसकी वजह से उन्हें काफी असहजता हुई. उसके बाद रात के 12 या 12:30 बजे के करीब उसे घर ड्रॉप किया. उसके बाद रात के 1 बजे के बाद उसे ऑडियो कॉल आने शुरू हो गए. जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो वहीं ड्राइवर था. जिसके बाद लड़की को लगा कि उसका कोई सामान छूट गया होगा. लेकिन ऐसा नहीं था.







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वाट्सएप पर आया वीडियो कॉल

अगले दिन जब वो अपने वर्कप्लेस में थी, तभी उसके पास वाट्सएप वीडियो आता है. जिसके बाद वो काफी डर जाती है. क्योंकि पिछली बार जिस भी नंबर से कॉल आए थे. उन सभी नंबर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था. उसने जिज्ञासा वस कॉल रिसीव किया. जिसमें वो बंदा किसी गंदे से बाथरूम में मौजूद था. जिसमें इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था. जिसके बाद लड़की का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है.

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रैपिडो ने की कार्रवाई

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद रैपिडो ने इस ड्राइवर पर कार्रवाई की है. शैव्या के वीडियो के कमेंट सेक्शन में रैपिडो ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्राइवर की आईडी को सस्पेंड कर दिया गया है.