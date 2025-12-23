Home > वायरल > कौन है ‘शादी से दो घंटे पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने वाली दुल्हन’?, लड़के ने दिया धोखा, वीडियो हुआ वायरल

कौन है ‘शादी से दो घंटे पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने वाली दुल्हन’?, लड़के ने दिया धोखा, वीडियो हुआ वायरल

Shadi Se Do Ghante Pahle Video: सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में एक लड़की दुल्हन की तरह सज-धज कर एक लड़के से मिलने पहुंची थी. इसे लेकर दावा किया गया कि शादी से दो घंटे पहले दुल्हन अपने प्रेमी से मिलने पहुंची थी. अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है.

By: Hasnain Alam | Published: December 23, 2025 7:34:59 PM IST

Shruti Dahuja
Shruti Dahuja


Dulhan Viral Video: पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में एक लड़की दुल्हन की तरह सज-धज कर एक लड़के से मिलने पहुंची थी. इसे लेकर दावा किया गया कि शादी से दो घंटे पहले दुल्हन अपने प्रेमी से मिलने पहुंची थी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. अब इस वीडियो में किए गए दावे की सच्चाई सामने आ गई है. इस वीडियो का सच खुद लड़की ने ही बताया है.

दरअसल, इस वीडियो को 13 दिसंबर को @chalte_phirte098 नाम के इंस्टाग्राम पेज से पोस्ट किया गया था. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था- ‘प्लीज आखिरी बार मिलवा दो उससे’. साथ में टूटे हुए दिल और आंखों से आंसू की बहती धार वाली इमोजी भी लगाई गई थी.

वायरल वीडियो में क्या दिखा था?

इसे लेकर दावा किया गया कि लड़की के साथ उसका दोस्त है. वीडियो में दिख रहा है कि दोनों कार में एक जगह पहुंचते हैं. लड़की कॉल पर है और अपने पूर्व प्रेमी को मिलने की जगह ‘वैष्णव केमिस्ट’ बता रही है. जैसे ही लड़की कार से उतरती है, तो युवक बताता है कि ‘2 घंटे बचे हैं. इस लड़की के फेरे शुरू होने में. यह आखिरी बार अपने एक्स से मिलने आई है.’

वीडियो में लड़का बताता है कि यह मेरी दोस्त है. इसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि यार प्लीज एक बार मिलना है. एक्चुअली यह लड़की फैमिली वालों के दवाब में शादी कर रही है. यह है सच्ची मोहब्बत.., जो मुक्कमल नहीं हो पाई. इस दौरान दुल्हन एक लड़के से बातचीत करती है, उसे गले लगाती है और फिर दौड़कर वापस कार में आकर बैठ जाती है.

लड़की ने अब क्या बताया?

ऐसे में क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. अब पूरे मामले से लड़की ने खुद पर्दा उठा दिया है. लड़की का नाम श्रुति दाहूजा है. लड़की का कहना है कि यह पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था और जिस कंटेंट क्रिएटर के लिए इस वीडियो को शूट किया था, उसने बिना अनुमति इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.



इससे पहले वीडियो बनाने वाले और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले आरव ने बताया था कि यह पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है. उसने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि यह इतने बड़े लेवल पर चला जाएगा कि मुझे बड़े-बड़े न्यूज चैनल से लोग बुलाने लगेंगे. आरव ने कहा था कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स है, सब जानते हैं कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं, रियल स्टोरी का रेफरेंस उठाता हूं, उस पर मैं वीडियो बनाता हूं.

कौन है 'शादी से दो घंटे पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने वाली दुल्हन'?, लड़के ने दिया धोखा, वीडियो हुआ वायरल

