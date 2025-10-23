Home > वायरल > Sexy Bhabhi Video: रात के अंधेरे में बीच सड़क भाभी ने ‘इमरती’ की तरह घुमाई अपनी सेक्सी कमर, वीडियो देख मर्दों के डोल जाएंगे ईमान!

Sexy Bhabhi Video: रात के अंधेरे में बीच सड़क भाभी ने ‘इमरती’ की तरह घुमाई अपनी सेक्सी कमर, वीडियो देख मर्दों के डोल जाएंगे ईमान!

Sexy Bhabhi Viral Dance Video: सेक्सी भाभी (Sexy Bhabhi) के हॉट डांस ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. भाभी के सेक्सी कमर और लाजवाब ठुमकों ने मर्दों के दिलों की धड़कने तेज कर दी हैं. वीडियो से लोगों की निगाहें हटने का नाम नहीं ले रही हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 23, 2025 12:10:27 PM IST

Sexy Bhabhi Video: रात के अंधेरे में बीच सड़क भाभी ने ‘इमरती’ की तरह घुमाई अपनी सेक्सी कमर, वीडियो देख मर्दों के डोल जाएंगे ईमान!

Sexy Bhabhi Dance Video : सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो और तस्वीरें वायरल (Viral Video) होने में चंद मिनटों का समय लगता है. लोग अपना आधे से ज्यादा वक्त रील और वीडियोज देखने में निकाल देते हैं. ऐसे में कई तरह की वीडियो आए दिन इंटरनेट (Bhabhi Hot Dance Video) पर वायरल होती रहती है. फिर चाहे वह किसी भी तरह का वीडियो हो, अगर वीडियो गंदा है तो लोग उसे ट्रोल करना शुरु कर देते हैं और अगर लोगों को वीडियो पंसद आता है, तो शेयर कर तारीफें कर देते हैं. सोशल मीडिया पर ज्यादातर डांस वीडियो देखने को मिलते है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

भाभी जी ने सोशल मीडिया पर लगाई आग 

भाभी के दीवानों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाला है. वीडियो में  सेक्सी भाभी (Sexy Bhabhi) ने ऐसा डांस किया कि लोगों का उनसे नजरे हटाना मुश्किल हो गया है. लोगों की निगाहें उनके ठुमकों (Viral Dance Video) पर टिक चुकी हैं. वायरल वीडियो में भाभी अधेरी रात में सुनसान सड़क पर गजब का डांस करते नजर आ रही है. लड़की ने पीली सिंपल साड़ी पहनी हुई है. जिसमें वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है. भोजपुरी गाने पर लड़की अपनी कमर इमरती की तरह घुमाती नजर आ रही हैं. लड़की की अदाएं और एक्सप्रेशन काफी कमाल के लग रहे हैं. सड़क से कई गाड़ियां भी गुजरती नजर आ रही है. भाभी के इस डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है. वीडियो में भाभी बेखौफ होकर अपनी ही मस्ती में डांस करते हुए नजर आ रही हैं. हैं. चंद ही मिनटों में यह वीडियो चारों तरफ फैल चुका है. वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. 

You Might Be Interested In

महाराष्ट्र में ये कैसा चौंकाने वाला घोटाला? आखिर क्यों और कैसे 12,431 लड़के बन गए ‘लड़की’

Chhath puja 2025: नदी, तालाब या पोखर में ही खड़े होकर क्यों दिया जाता है छठी मैया को अर्घ्य

लोगों ने बांधे तारीफों के पूल 

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  इंस्टाग्राम के aditighoshdancer अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 25 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में इमोजी और कमेंट्स के भरमार देखने को मिल रही है. एक यूजर ने लिखा- सो क्यूट भाभी जी. एक और यूजर ने लिखा- सुपर और जबरदस्त. एक यूजर ने लिखा- गजब. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- गजब डांस. भाभी ने अपने डांस से इंटरनेट पर आग लगा दी है. वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है. 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फेस्टिवल सीजन में GST कटौती के साथ Activa और Jupiter...

October 23, 2025

छठ पूजा स्पेशल: लंबे समय तक टिकने वाला मेकअप कैसे...

October 23, 2025

कभी विवादों में घिरे रहे Samay Raina ने अब खुद...

October 23, 2025

पिंपल्स और दाग-धब्बों से छुटकारा नींबू-शहद फेस पैक से

October 23, 2025

दिल्ली का नॉन-वेज टेस्ट ऐसा कि जीभ याद रखेगी हमेशा!

October 23, 2025

स्वादिष्ट और हेल्दी ग्रीन कबाब्स, सिर्फ 15 मिनट में तैयार

October 23, 2025
Sexy Bhabhi Video: रात के अंधेरे में बीच सड़क भाभी ने ‘इमरती’ की तरह घुमाई अपनी सेक्सी कमर, वीडियो देख मर्दों के डोल जाएंगे ईमान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sexy Bhabhi Video: रात के अंधेरे में बीच सड़क भाभी ने ‘इमरती’ की तरह घुमाई अपनी सेक्सी कमर, वीडियो देख मर्दों के डोल जाएंगे ईमान!
Sexy Bhabhi Video: रात के अंधेरे में बीच सड़क भाभी ने ‘इमरती’ की तरह घुमाई अपनी सेक्सी कमर, वीडियो देख मर्दों के डोल जाएंगे ईमान!
Sexy Bhabhi Video: रात के अंधेरे में बीच सड़क भाभी ने ‘इमरती’ की तरह घुमाई अपनी सेक्सी कमर, वीडियो देख मर्दों के डोल जाएंगे ईमान!
Sexy Bhabhi Video: रात के अंधेरे में बीच सड़क भाभी ने ‘इमरती’ की तरह घुमाई अपनी सेक्सी कमर, वीडियो देख मर्दों के डोल जाएंगे ईमान!