लड़कों को टिश्यू पेपर…’डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट’ पर कमेंट करने वाली सेजल पवार पृथ्वी शॉ-आयुष बडोनी को कर चुकीं डेट?

Sejal Pawar Dated Prithvi Shaw: कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो के दौरान पहले ‘370 वाली बिरयानी’ और अब डॉक्टर व इन्फ्लुएंसर सेजल पवार का ‘पुरुषों की डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट के साइज’ को लेकर टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. इस बीच, डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर सेजल पवार को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के स्टैंड-अप शो के दौरान पुरुषों की डेड बॉडी (cadavers) पर की गई टिप्पणियों के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था. अब उनके और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आयुष बडोनी के बीच कथित बातचीत का चैट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

हालांकि, inkhabar.com वायरल हो रहे इस चैट की पुष्टि नहीं करता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर Reddit और एक्स पर ऐसे स्क्रीनशॉट और ऑडियो क्लिप की बाढ़ आ गई है, जिनमें पवार के कथित रिश्तों और निजी बातचीत का दावा किया गया है. इन वायरल पोस्ट ने कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है और कई यूज़र्स का आरोप है कि डॉक्टर ने कई क्रिकेटरों को डेट किया है.

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

यह बातचीत तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा कि उनका दोस्त उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां वह महिला काम करती थी. दरअसल, इस एक्स यूजर ने पोस्ट किया कि मेरा दोस्त KEM में पढ़ता है और ये चैट पिछले साल उनके कॉलेज के ग्रुप चैट (GC) में वायरल हुए थे. ऐसा लगता है कि उन्होंने कई लड़कों को धोखा दिया और वह लोगों का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह करती हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ और आयुष बडोनी में से किसी ने भी अब तक इन वायरल दावों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

Sejal Pawar has shared an apology video. I’m sure she doesn’t feel any guilt or shame. She will soon be back with a victim card video, blame men, and gain another 200K followers. All men should unfollow her. She should be fired. pic.twitter.com/OFoOFDZGrS — ︎ ︎venom (@venom1s) June 11, 2026







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सेजल पवार को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा

इस बीच प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में सेजल पवार के द्वारा की गई इस भद्दी टिप्पणी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, जब आलोचना और बढ़ गई तो पवार ने इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि वह अपनी टिप्पणियों की जिम्मेदारी लेती हैं और मानती हैं कि उनके शब्दों का मतलब वैसा नहीं निकाला गया होगा जैसा वह कहना चाहती थीं.

My friend studies at KEM and these chats went viral in their college GC last year… Apparently she cheated on multiple guys and she uses ppl like tissue paper. https://t.co/egt6pmbyFx pic.twitter.com/xFPbDrIAAL — Lafda Enjoyer (@LafdaEnjoyerr) June 10, 2026







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