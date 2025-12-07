Home > वायरल > पाकिस्तान से आई भारत, छठी बार मां बनने जा रही है ‘पाकिस्तानी भाभी’ सीमा हैदर

पाकिस्तान से आई भारत, छठी बार मां बनने जा रही है ‘पाकिस्तानी भाभी’ सीमा हैदर

पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात की जानकारी दी है कि वो एक बार फिर मां बनने जा रही हैं. सीमा और सचिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर गुरुवार को अपलोड की वीडियो के थंबनेल में लिखकर इस बात की पुष्टि कर दी है.

By: Shivi Bajpai | Published: December 7, 2025 2:11:54 PM IST

seema sachin
seema sachin


Seema Haider Pregnancy News: पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात की जानकारी दी है कि वो एक बार फिर मां बनने जा रही हैं. सीमा और सचिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर गुरुवार को अपलोड की वीडियो के थंबनेल में लिखकर इस बात की पुष्टि कर दी है.  4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर प्रेग्नेंट है. पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर ने इस बात की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर दी है. सीमा और सचिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर गुरुवार को अपलोड किए वीडियो में इस बात को थंबनेल में लिखकर बताया है.

Premanand Ji Maharaj: क्या शरीर त्यागने के बाद भगवान हमारा इंतजार करेंगे, प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा?

सचिन और सीमा के घर फिर गुजेंगी किलकारी

सीमा हैदर अभी पांच बच्चों की मां बन चुकी है. उसके चार बच्चे पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से हैं जबकि सचिन से एक बच्ची को सीमा ने जन्म दिया था. इसी साल 18 मार्च को सीमा ने बेटी को जन्म दिया था. उसका नाम इन्होंने मीरा रखा है.

सीमा हैदर ने हाल ही में एक वीडियो में एक बार फिर प्रेग्नेंसी का संकेत दिया था. तब उसकी बड़ी बेटी ने मां के पेट की ओर इशारा करते हुए कहा था कि अब हम छह भाई-बहन हैं. सीमा ने हंसते हुए मुंह बद कर दिया था.

Kharmas 2025: खरमास कब से हो रहा है शुरू? जानें क्यों माना जाता है ये अशुभ

Tags: indiapakistanseema haider
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
पाकिस्तान से आई भारत, छठी बार मां बनने जा रही है ‘पाकिस्तानी भाभी’ सीमा हैदर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पाकिस्तान से आई भारत, छठी बार मां बनने जा रही है ‘पाकिस्तानी भाभी’ सीमा हैदर
पाकिस्तान से आई भारत, छठी बार मां बनने जा रही है ‘पाकिस्तानी भाभी’ सीमा हैदर
पाकिस्तान से आई भारत, छठी बार मां बनने जा रही है ‘पाकिस्तानी भाभी’ सीमा हैदर
पाकिस्तान से आई भारत, छठी बार मां बनने जा रही है ‘पाकिस्तानी भाभी’ सीमा हैदर