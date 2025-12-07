पाकिस्तान से आई भारत, छठी बार मां बनने जा रही है ‘पाकिस्तानी भाभी’ सीमा हैदर

Seema Haider Pregnancy News: पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात की जानकारी दी है कि वो एक बार फिर मां बनने जा रही हैं. सीमा और सचिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर गुरुवार को अपलोड की वीडियो के थंबनेल में लिखकर इस बात की पुष्टि कर दी है. 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर प्रेग्नेंट है. पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर ने इस बात की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर दी है. सीमा और सचिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर गुरुवार को अपलोड किए वीडियो में इस बात को थंबनेल में लिखकर बताया है.

सचिन और सीमा के घर फिर गुजेंगी किलकारी

सीमा हैदर अभी पांच बच्चों की मां बन चुकी है. उसके चार बच्चे पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से हैं जबकि सचिन से एक बच्ची को सीमा ने जन्म दिया था. इसी साल 18 मार्च को सीमा ने बेटी को जन्म दिया था. उसका नाम इन्होंने मीरा रखा है.

सीमा हैदर ने हाल ही में एक वीडियो में एक बार फिर प्रेग्नेंसी का संकेत दिया था. तब उसकी बड़ी बेटी ने मां के पेट की ओर इशारा करते हुए कहा था कि अब हम छह भाई-बहन हैं. सीमा ने हंसते हुए मुंह बद कर दिया था.