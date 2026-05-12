Video: पटियाला सूट पहनकर सीमा भाभी ने लुटाया प्यार, फिर भी नहीं पिघला सचिन का दिल; यूजर्स बोले- मन भर गया क्या?

Seema Haider Viral Video: पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अक्सर चर्चा का विषय बनी हुई रहती है. एक बार फिर वो चर्चा में हैं. दरअसल, इस बार उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें रोमांटिक गाने पर पटियाला ड्रेस में डांस करती हुई नजर आ रही है. वीडियो के दौरान उसका पति सचिन मीणा भी नजर आता है. जो इस तरफ जरा भी तवज्जो नहीं देता है. जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लगता है कि सचिन ने सीमा को भाव देना छोड़ दिया है.

दरअसल, पूरा मामला यह है कि सीमा हैदर का डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो काला पटियाला सूट पहनकर ‘प्यार आ गया रे प्यार आ गया’ पर जबरदस्त ठुमके लगाती हुई नजर आ रही है. उनकी कमर की लचक और एक्सप्रेशंस ने सोशल मीडिया यूजर्स का तो दिल जीत लिया लेकिन सचिन मीणा का दिल जीतने में नाकाम रही.

सचिन ने नहीं दिया भाव

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सचिन उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता. यहीं बात सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस कर लिया. जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि सीमा तो पूरी मेहनत से पति को इंप्रेस करने में लगी थीं लेकिन सचिन किसी और ही दुनिया में खोए दिखाई दिए. वायरल हो रहे इस वीडियो में सीमा हैदर के देसी लुक को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. काला पटियाला सूट, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर स्माइल के साथ उन्होंने पूरे कमरे को मिनी डांस फ्लोर बना दिया.







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लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

सीमा हैदर के वायरल हो रहे इस वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि सीमा जी पूरा दिल लगा रही है. लेकिन सचिन भाई का मूड ऑफ है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि इतना शानदार डांस करने के बावजूद सचिन का दिल नहीं पिघला. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि देसी भाभी वाला पूरा फील आ रहा है. इस तरह के कई कमेंट सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं.

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