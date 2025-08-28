Home > वायरल > समंदर की गहराई में ऐसा क्या राज छुपा था, जिसे देख वैज्ञानिक भी हो गए हैरान!

समंदर की गहराई में ऐसा क्या राज छुपा था, जिसे देख वैज्ञानिक भी हो गए हैरान!

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 28, 2025 15:23:18 IST

डेनमार्क आरहूस की खाड़ी में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। साइंटिस्ट को समुद्र के नीचे एक ऐसा शहर मिला है जो की काफी समय पहले खो गया था जिसे ‘स्टोन एज एटलांटिस’ माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है की ये शहर काफी समय पहले ही डूब गया था जब लास्ट हिम युग का अंत हुआ था और समुद्र के पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था। यह केवल एक पुराना शहर नहीं बल्कि है इंसानो कि उसे सभ्यता को दिखाता है जब लोग काफी नई टेक्निक्स और लाइफस्टाइल को अपना रहे थे। 

हजारों साल पहले डूब गया था यह शहर 

साइंटिस्टों ने जब यह रिसर्च की तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई, उनका मानना था कि यह एक छोटा सा शहर है जहां पर स्टोन एज के लोग रहा करते थे जो उसे समय डूबा था जब बर्फ पिघलने लगी थी और समुद्र में पानी का लेवल बढ़ गया था। इस समय सिर्फ  430 वर्ग फुट का हिस्सा था जो खुदाई में निकला है।  यहां पर कुछ ऐसे पत्थरों के औजार मिले हैं, हड्डियां मिली है जो की यह विश्वास दिलाती है की इंसानो का समूह यहाँ पर रहता था।  

इस जगह को बताया टाइम कैप्सूल

वैज्ञानिक इस जगह को ‘टाइम कैप्सूल’ कह रहे हैं उसका यह कारण है कि ऑक्सीजन रहित पानी में भी यहां पर काफी सारी चीजों वैसी ही सिक्योर है जैसे वह थी यहां की मिट्टी और पानी के कारण लकड़ी अखरोट और काफी चीज ऐसी हैं जो खराब होने से बच गई है। जिससे की साइंटिस्ट यह पता लगा पा रहे हैं कि उसे समय लोग क्या करते थे और कैसे औजार बनाया करते थे। 

यह खोज है सिर्फ शुरुआत है वैज्ञानिक और भी बड़ी योजनाओं पर करेंगे काम 

वैज्ञानिकों को कहना है यह रिसर्च केवल एक शुरुआत है इसके बाद भी वह काफी सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिनका मुख्य लक्ष्य नॉर्थ सी में डूबे हुए कुछ ऐसे ही  शहर और बस्तियों को ढूंढना है।  इस मिशन को ध्यान में रखते हुए वह समुद्र का मैप  बनाएंगे और उन जगहों की खुदाई होगी जहां पर कभी लोग रहा करते थे। 

