जिस शख्स के आने से इलाके में मचा हड़कंप, उसे राखी बांधने को आगे आई मासूम; बदले में दिया ऐसा गिफ्ट... वीडियो देख भर आएंगी आंखें!

सोशल मीडिया की इस अंधी दौड़ में अक्सर ऐसी खबरें और वीडियो सामने आते हैं जो हमारा दिल दहला देते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे अनमोल पल भी कैमरे में कैद हो जाते हैं जो इंसानियत पर हमारा भरोसा फिर से मजबूत कर देते हैं. इन दिनों रक्षाबंधन के मौके पर एक ऐसा ही दिल को छू लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. इस वायरल वीडियो में एक छोटी सी स्कूली बच्ची ने दरियादिली की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने देखने वालों का दिल जीत लिया. एक अनजान और मानसिक रूप से अस्वस्थ शख्स को हाथ में राखी लिए अकेले खड़ा था. दूसरे बच्चे उससे डरकर दूर भाग रहे थे लेकिन मासूम बच्ची ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर उसकी कलाई पर राखी बांध दी. इसके बदले में उस शख्स ने जो किया, उसने सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर दिया.

राखी लेकर बच्चों की ओर दौड़ा शख्स

सोशल मीडिया पर वारल वीडियो में एक दुकान के बाहर एक व्यक्ति अकेला खड़ा नजर आता है. उसके हाथ में पहले से ही एक राखी थी और वो वहां खड़े लोगों से उसे कलाई पर बाधवाने के लिए मदद मांग रहा था. उसी रास्ते से गुजर रही एक स्कूली बच्ची की नजर उस पर पड़ती है. पहले तो बच्ची थोड़ी देर के लिए रुकती है और हिचकिचाती है कि उसे क्या करना चाहिए. शायद उसके मन में थोड़ा संकोच या डर था, क्योंकि वह शख्स मानसिक रूप से कुछ ठीक नहीं लग रहा था. लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने अपने डर पर जीत हासिल की, थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस शख्स के पास पहुंच गई. बच्ची ने बड़े प्यार और अपनापन के साथ उस व्यक्ति की कलाई पर राखी बांध दी.

बच्ची के पैर छूकर दिखाए संस्कार

जैसे ही उस बच्ची ने उसकी कलाई पर राखी बांधी, उस शख्स की प्रतिक्रिया ने सबको हैरान और भावुक कर दिया. मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद उस व्यक्ति के भीतर का सम्मान और आदर साफ झलक उठा. उसने बिना एक पल गंवाए उस छोटी सी बच्ची के पैर छू लिए. वह पल इतना इमोशनल और दिल के छू लेने वाला था कि वहां मौजूद हर कोई और वीडियो देखने वाला हर यूजर इमोशनल हो गया. उस शख्स ने इसके बाद अपने पास मौजूद अपनी लाठी उस बच्ची को तोहफे के रूप में देने की कोशिश की. यह छोटा सा और सादगी से भरा लेन-देन इस बात का सबूत था कि रिश्ते को निभाने के लिए भरोसा और एक बड़े दिल की जरूरत होती है, न कि भारी-भरकम धन की.

A mentally unstable man wanted someone to tie a Rakhi on his wrist 🥺 So, he approached a schoolgirl and she tied the Rakhi on his wrist. He had no money to give her, so he gave her a stick to protect herself from evil people ❤️ pic.twitter.com/P6Vinczb4t — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) August 24, 2026

इंटरनेट पर उमड़ा प्यार, यूजर्स ने लुटाया दुलार

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. लोग इस वीडियो पर तरह-तरह की खूबसूरत और भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘उस शख्स ने उस एक पल में उस बच्ची के अंदर एक बहन, एक मां, एक बेटी और एक देवी, सब कुछ एक साथ देख लिया होगा.’ वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, ‘यह वाकई बहुत दिल को छूने वाला वीडियो है… हो सकता है कि वह मानसिक रूप से ठीक न हो, लेकिन उसके अंदर सम्मान कूट-कूट कर भरा है.’ कई लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि वह शख्स आसपास दूसरों को रक्षाबंधन मनाते देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि काश कोई उसकी कलाई पर भी राखी बांध देता. एक यूजर ने लिखा, ‘भगवान करे इस भले आदमी की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए.’ बच्ची के माता-पिता की परवरिश की तारीफ करते हुए एक अन्य शख्स ने लिखा, ‘हमें यह समझना होगा कि इस बच्ची को उसकी मां ने कितने प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया है.’

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