जब वापस स्कूल लौटा 1976 का बैच! बचपन की गलियों में 50 साल बाद वापसी; देखें इमोशनल करने वाला वीडियो

1976 School Batch Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. हाल ही में जो वीडियो वायरल हुई है वो बेहद मजेदार है. दरअसल, कुछ दोस्ती दशकों, दूरी और बड़े होने के साथ आने वाले कई बदलावों के बावजूद टिकी रहती है. स्कूल के दोस्तों के एक ग्रुप ने यह साबित कर दिया जब वे स्कूल छोड़ने के लगभग पांच दशक बाद अपने पुराने स्कूल में फिर से मिले. उन्होंने एक दिन के लिए अपने बचपन को फिर से जीने का फैसला किया.

1976 का बैच

राकेश नागर ने 1976 बैच के अपने दोस्तों के साथ रीयूनियन का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया. सिर्फ़ अपने स्कूल जाने के बजाय, ग्रुप ने उस समय की अपनी यूनिफॉर्म जैसे कपड़े पहनने का फैसला किया. चीज़ों को एक और लेवल ऊपर ले जाने के लिए, वे अपने गले में बैकपैक और बच्चों की रंगीन पानी की बोतलें लेकर पहुँचे, इस तरह स्कूल के लड़कों जैसा लुक बनाया.

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ग्रुप ने पिट्ठू खेला

बड़े लोगों को कंधों पर बैग लटकाए स्कूल के गेट से अंदर जाते देखकर वे तुरंत उन दिनों में वापस चले गए जब वे बचपन में वहाँ थे. अंदर जाते ही, दोस्तों का ग्रुप समय में पीछे चला गया और अपने पुराने रूप में खो गया. वे हँसे, मज़ाक किया और साथ में स्कूल घूमे. यह रीयूनियन जल्द ही उनकी शेयर की हुई यादों के सेलिब्रेशन में बदल गया, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में खेले गए कुछ गेम्स और एक्टिविटीज़ को फिर से किया. उनमें से एक था पिट्ठू, जो पत्थरों को ढेर करके खेला जाने वाला एक गेम है. दोस्तों को प्लेग्राउंड में इकट्ठा होते और बहुत समय बाद यह ट्रेडिशनल गेम खेलते देखा गया. उन्होंने स्कूल के मैदान की जानी-पहचानी “ट्रेन” फॉर्मेशन को भी फिर से बनाया, जो एक साथ चल रही थी और फिर ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगी.