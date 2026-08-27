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Viral Video: बच्चों ने दिखाई अनोखी प्रतिभा, मानव त्रिशूल देख सोशल मीडिया यूजर्स हुए फैन

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देख बार-बार देखने का मन करता है. वहीं जब धर्म और अध्यात्म से जुड़ा कोई खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उस पर से नजर नहीं हट पाती. ये वीडियो ऐसे होते हैं जो गर्व का एहसास कराते हैं.

By: Heena Khan | Published: August 27, 2026 1:17:27 PM IST

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Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देख बार-बार देखने का मन करता है. वहीं जब धर्म और अध्यात्म से जुड़ा कोई खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उस पर से नजर नहीं हट पाती. ये वीडियो ऐसे होते हैं जो गर्व का एहसास कराते हैं. हाल ही में, ऐसा ही एक शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली छात्र अपनी क्रिएटिविटी और अनुशासन दिखाते हुए भगवान शिव के हथियार ‘त्रिशूल’ की आकृति बना रहे हैं. स्कूल परिसर का यह नज़ारा सभी का दिल जीत रहा है; लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं कि बार-बार देख रहे हैं.

छात्रों ने बनाया त्रिशूल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वायरल वीडियो में छात्र स्कूल के बड़े से मैदान में ज़मीन पर एक खास तरह आकृति बनाते हुए दिखे. ऊपर से देखने पर, यह बनावट साफ़ तौर पर भगवान शिव के त्रिशूल जैसी लगती है. बच्चों द्वारा बनाई गई इस मानवीय आकृति की सटीकता और अनुशासन ने देखने वालों को हैरान कर दिया है. ऐसी आकृतियाँ बनाने के लिए छात्रों और शिक्षकों के बीच बेहतरीन तालमेल और अभ्यास की ज़रूरत होती है. बैकग्राउंड में बज रहे भक्ति संगीत के साथ, बच्चों की इस कोशिश ने माहौल को सचमुच भगवान शिव की भक्ति के रंग में रंग दिया है.

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 खास नजारे का वीडियो वायरल 

इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर खुशी होगी, क्योंकि ऐसे नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. इसे इंस्टाग्राम पर ‘cisdeoria’ पेज ने शेयर किया था और इसे अब तक लाखों व्यूज़ और हज़ारों लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स बच्चों की मेहनत और स्कूल प्रशासन के शानदार आइडिया की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे अद्भुत, असाधारण और संस्कृति व अनुशासन का प्रतीक बताया है. इस वीडियो पर अपने विचार ज़रूर शेयर करें.

Tags: viral video
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