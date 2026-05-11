पटना के इस SBI ATM में पैसे नहीं, मिलता है नया हेयरस्टाइल, लोग देखकर रह गए हैरान

SBI ATM Salon: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नाम से जुड़ा एक अनोखा मामला इन दिनों दानापुर में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर लोग एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन पटना के दानापुर इलाके में एक ऐसा ‘ATM’ है जहां कैश मशीन की जगह हेयर कटिंग सैलून चल रहा है. बाहर से देखने पर यह पूरी तरह बैंक का एटीएम सेंटर लगता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर लोग चौंक जाते हैं.

दानापुर की इस जगह पर पहले SBI का एटीएम संचालित होता था. समय के साथ एटीएम बंद हो गया और बाद में उस जगह को किराये पर दे दिया गया. अब वहां एक मॉडर्न हेयर कटिंग सैलून चल रहा है, लेकिन एटीएम का पुराना ढांचा और बाहर लगा SBI का बोर्ड अब भी वैसा ही बना हुआ है.

यही वजह है कि राह चलते लोग या नए ग्राहक इसे अभी भी एटीएम समझ लेते हैं. कई लोग नकदी निकालने की उम्मीद में अंदर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुर्सी, शीशा और हेयर स्टाइलिंग का सामान देखकर हैरान रह जाते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें

इस अनोखे “ATM सैलून” की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग इसे देखकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे “Hair Cutting ATM” कह रहे हैं, तो कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि “यहां कैश नहीं, नया लुक मिलता है.”

स्थानीय लोगों के मुताबिक, शुरुआत में कई लोगों को काफी भ्रम हुआ. खासकर बाहर से आने वाले लोग अक्सर पैसे निकालने के लिए यहां रुक जाते हैं. हालांकि अब यह जगह इलाके में पहचान बना चुकी है और लोग इसे देखने भी पहुंच रहे हैं.

बंद ATM के बाद बदल गई जगह की पहचान

देशभर में कई जगहों पर पुराने और बंद पड़े एटीएम सेंटरों का उपयोग नए व्यवसायों के लिए किया जा रहा है. दानापुर का यह मामला भी उसी का एक उदाहरण है. खाली पड़ी जगह को उपयोग में लाने के लिए उसे सैलून में बदल दिया गया, लेकिन पुराने ATM की बाहरी पहचान अभी तक नहीं बदली गई. यही कारण है कि यह दुकान आम सैलून से अलग दिखाई देती है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है.

लोगों को क्यों पसंद आ रही यह अनोखी जगह?

इस अनोखे कॉन्सेप्ट ने स्थानीय लोगों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है. एक तरफ यह जगह मनोरंजन और चर्चा का विषय बन गई है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे स्मार्ट स्पेस उपयोग का उदाहरण भी मान रहे हैं. दानापुर का यह “ATM सैलून” अब सिर्फ हेयर कटिंग की दुकान नहीं, बल्कि इलाके का एक चर्चित आकर्षण बन चुका है. जो भी यहां पहली बार पहुंचता है, वह कुछ पल के लिए जरूर चौंक जाता है.