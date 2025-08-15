पंजाब के लड़को में जागी ठरक! सिर पर सेहरा सजाने के लिए लिख डाला सरपंच को पत्र, 30 दुल्हनों की कर डाली मांग

Punjab News: बड़े बुजुर्गों का कहना है कि शादी वो है जो सही उम्र म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ शादी के प्रस्तावों की संख्या भी कम होती जाती है। लेकिन पंजाब के मोगा में कम उम्र और ज़्यादा उम्र के दूल्हों को दुल्हन नहीं मिल पा रही है। जिससे परेशान होकर 30 कुंवारों ने सरपंच को एक चिट्ठी लिख डाली। इसमें उन्होंने दुल्हन ढूँढने की अपील की है। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है।

सरपंच को लिख डाला पत्र

आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिम्मतपुरा गाँव के युवाओं का कहना है कि उनकी उम्र ढलती जा रही है, लेकिन कोई उनकी शादी नहीं कर रहा। इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि, वो अच्छा कमाते हैं और उन्हें नशे की लत भी नहीं है, फिर भी कोई उनकी शादी नहीं कर रहा। उन्होंने गाँव के मुखिया बादल सिंह को पत्र लिखकर उनके लिए लड़की ढूँढ़ने की कोशिश की है ताकि जल्द से जल्द उनके सिर पर सेहरा सज सके।

जानिए क्या बोले सरपंच

हिम्मतपुरा के सरपंच बादल सिंह ने बताया कि उन्हें एक पत्र मिला है जिसमें गाँव के 30 युवकों ने अपनी शादी के लिए अनुरोध किया है। ये सभी लड़के व्यवहार से अच्छे हैं। इनमें से कुछ दुकान चलाते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ बकरियाँ इकट्ठा करते हैं। इन युवकों का नशे आदि से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन उनका मानना है कि आमतौर पर छोटे गाँवों में लड़कियाँ शादी के लिए तैयार नहीं होतीं। इसलिए हो सकता है कि उनकी शादी में दिक्कतें आ रही हों। हम जो भी कर पाएँगे, ज़रूर कोशिश करेंगे।