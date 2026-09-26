महिला ने रील में नोटों का ढेर दिखाया, घर पहुंच गए चोर! YouTuber के घर से चोरों ने उड़ाए 1 करोड़ रुपये

आजकल सोशल मीडिया के जरिए कई अपराध सामने आते रहते हैं. इस बार रील और वीडियो के जरिए चोरों ने अपना प्लान बनाया और एक यूट्यूबर के घर से 1 करोड़ रुपये उड़ा दिए. इस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है. जानें पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल की रहने वाली YouTuber सरन्या सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग और रील्स के जरिए अपनी ज्वेलरी, कार और नकदी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रही हैं. हाल ही में उन्होंने बिस्तर पर नोटों का ढेर लगाकर एक वीडियो भी पोस्ट किया था.

जानकारी के मुताबिक, बीती शाम सरन्या और उनके परिवार के लोग घर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने कथित तौर पर घर में घुसकर अलमारी से करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य के गहने और नकदी चोरी कर ली. घटना के बाद थुक्कलय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

सोशल मीडिया पर “शो ऑफ ” करना पड़ा भारी!

KanyaKumari जिले नागरकोइल की रहने यूट्यूबर Saranya अपने ब्लॉग्स और सोशल मीडिया रील्स में अक्सर अपनी ज्वेलरी, कारें और बड़ी रकम दिखाती रहती थीं. हाल ही में उसने बिस्तर पर नोटों का ढेर लगाकर एक वीडियो पोस्ट किया था. बीती शाम सरन्या और उसके… pic.twitter.com/E5txKXeXfW — Ruby Arun रूबी अरुण (@arunruby08) September 25, 2026

नेटिजंस कर रहे ट्रोल

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, बहुत अच्छे लोग हैं, चोरों को अपना प्लान बता दिया. दूसरे यूजर ने बोला, बहुत ही घटिया काम किया औरत ने. वहीं अन्य यूजर्स भी महिला की हरकत पर मजाक उड़ा रहे हैं.

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