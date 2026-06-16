मेरी मर्दों से बनती नहीं है… सपना चौधरी ने मासूम शर्मा के साथ गाने से किया इनकार, बयां किया दर्द

Sapna Choudhary Statement: हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में वे दिल्ली के एक कार्यक्रम में पहुंची थीं. इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया. उन्होंने मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के साथ मंच पर गाना गाने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि आजकल आदमियों के साथ मेरी बनती नहीं है और इसलिए मैं उनके साथ नहीं गा सकती.

बता दें कि मंच पर सपना चौधरी ने कहा कि आजकल मेरी आदमियों के साथ बन नहीं रही है. मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है. सपना चौधरी ने मजाकिया अंदाज में ये बात कही लेकिन उस दौरान मासूम शर्मा मंच पर सिर झुकाए नजर आए.

‘मेरी आदमियों से बन नहीं रही आजकल’

सपना चौधरी मंच पर पहुंची और ‘बोल तेरे मीठे-मीठे’ गाने लगीं. इस दौरान मंच पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा भी थे. किसी ने मासूम शर्मा को सपना चौधरी के साथ देने को कहा. इस पर सपना चौधरी ने कहा, ‘ना, आजकल मेरी आदमियों से बनती नहीं हैं. मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है.’ मासूम शर्मा वहां पर सिर झुकाए नजर आए.

#SapnaChoudhary एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह बना है उनका एक वायरल वीडियो,वीडियो में सपना चौधरी मजाकिया अंदाज में कहती सुनाई दे रही हैं कि, “आदमियों से मेरी बन नहीं रही…”।

यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब सपना चौधरी और उनके पति के बीच विवाद की खबरें चर्चा में हैं। pic.twitter.com/yOsJSG5ULA — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) June 15, 2026

सपना चौधरी की मानसिक स्थिति

सपना चौधरी ने अपनी मानसिक स्थिति को लेकर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि आज स्टूडियो पहुंची, तो देखा कि मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है और मैं देख कहीं और रही हूं. इसके साथ ही उन्होंने दर्शकों से मजाकिया अंदाज में सवाल किया, ‘क्या किसी को जलन हो रही है या नहीं?’

हरियाणवी सिंगर्स से किया मजाक

बता दें कि सपना चौधरी एक कार्यक्रम में पहुंची थीं, जहां कई दिग्गज कलाकार मौजूद थे. जब सभी लोग डांस करने के लिए मंच पर आए, तो सपना ने कहा कि लोगों को लगता है कि वे केवल डांस करती हैं. वे गाती भी अच्छा हैं. ये कहने के बाद उन्होंने कई गाने गए, जिसपे वहां मौजूद लोगों ने जमकर डांस किया. उन्होंने हरियाणवी में मजाक करते हुए कहा कि रुक जाओ और शांति से गा लो. आज ही सारा टैलेंट दिखाओगे क्या?