संदेशे आते हैं…BSF जवान की आवाज़ ने जीता देश का दिल; बॉर्डर के गीत पर भावुक वीडियो हुआ वायरल

Sandese Aate hain Song: वीडियो में BSF जवान वर्दी में, बेहद सादगी और गर्व के साथ देशभक्ति गीत गाते नजर आते हैं. उनकी आवाज़ में न कोई बनावट है और न ही दिखावा.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 25, 2026 5:38:15 PM IST

BSF Soldier Viral Video
BSF Soldier Viral Video


BSF Soldier Viral Video: फिल्म बॉर्डर के सुपरहिट गीत आज भी देशभक्ति की भावना को उसी जोश के साथ जगा देते हैं. हाल ही में इसी से जुड़ा एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य सामने आया, जब सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान ने फिल्म बॉर्डर 2 के एक गीत को अपनी आवाज़ में गाया. जवान की यह प्रस्तुति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लाखों लोगों के दिलों को छू गई. खास बात यह रही कि इस गाने ने न सिर्फ आम लोगों, बल्कि गीत के मूल गायक का भी दिल जीत लिया.

सोशल मीडिया पर छा गया BSF जवान का वीडियो

वीडियो में BSF जवान वर्दी में, बेहद सादगी और गर्व के साथ देशभक्ति गीत गाते नजर आते हैं. उनकी आवाज़ में न कोई बनावट है और न ही दिखावा, बल्कि सरहद पर खड़े एक सैनिक का सच्चा जज़्बा साफ महसूस होता है. यही वजह है कि वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों ने जवान की जमकर तारीफ की.

View this post on Instagram

A post shared by Chakrapani Nagiri (@chakrapani_soldier_official)

सोशल मीडिया रिएक्शन

सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके म्यूज़िकल टैलेंट के साथ-साथ परफॉर्मेंस में दिखाए गए इमोशन की भी तारीफ़ की. इस वीडियो ने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है. एक यूज़र ने कमेंट किया, “गाने का असली मालिक.” दूसरे यूज़र ने कहा, “आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है.”
 
तीसरे यूज़र ने कहा, “आपको सलाम सर. मैं उन सैनिकों की भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ जो हमारी मातृभूमि के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं.”

वरुण धवन औऱ अहान शेट्टी ने भी की तारीफ

सोशल मीडिया यूज़र्स के अलावा, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसी हस्तियों ने भी पोस्ट पर कमेंट किया. एक्टर वरुण धवन ने लिखा, “क्या शानदार बात है.” दूसरी ओर, एक्टर अहान शेट्टी ने दिल वाले इमोजी और भारतीय झंडे के साथ रिएक्ट किया.

