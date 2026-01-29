Home > वायरल > Viral Video: सामंथा और राज के वायरल हुए प्यार भरे मोमेंट्स, दोनों को साथ देख फैंस हुए क्यूरियस

Viral Video: सामंथा और राज के वायरल हुए प्यार भरे मोमेंट्स, दोनों को साथ देख फैंस हुए क्यूरियस

Samantha And Raj Moments: सामंथा और राज की शादी 1 दिसंबर, 2025 को हुई थी. तब से, सोशल मीडिया पर दोनों की झलकियां दिखती रहती हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर हों या किसी इवेंट में.

By: Heena Khan | Published: January 29, 2026 1:29:45 PM IST

samantha raj moments
samantha raj moments


Samantha And Raj Moments: सामंथा और राज की शादी 1 दिसंबर, 2025 को हुई थी. तब से, सोशल मीडिया पर दोनों की झलकियां दिखती रहती हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर हों या किसी इवेंट में. इस बार, उन्हें एक पिकलबॉल इवेंट में मज़े करते हुए देखा गया. यह वीडियो वायरल हो गया है और इसे काफी अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि कपल बहुत खुश दिख रहा है. क्लिप में, सामंथा गेम देखते हुए कूदती और चीयर करती दिख रही हैं. वहीं उनके पति, फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ उनके कुछ प्यारे पलों को भी ऑनलाइन बहुत प्यार मिला है.

इंटरनेट पर प्रतिक्रियाएं

फैंस यह देखकर हैरान थे कि सामंथा कितनी खुश लग रही थीं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक व्यक्ति ने लिखा, “भगवान उसे सारी खुशियां दे.” वहीं दूसरे ने कहा, “उसे खुश देखकर अच्छा लगा.” एक यूजर ने कमेंट किया, “वो कितनी प्यारी है.” आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामंथा और राज निदिमोरू की एक साथ पहली संक्रांति थी. 15 जनवरी को, सामंथा ने राज के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की और लिखा, “संक्रांति वाइब्स.” पोस्ट में, सामंथा और राज एक कार में बैठे हुए, लाल रंग के कपड़ों में ट्विनिंग करते दिखे. दोनों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे. राज के साथ सेल्फी लेते समय सामंथा ने एक मज़ेदार चेहरा बनाया.

जानें सामंथा और राज के बारे में 

सामंथा और राज ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. उन्होंने उसी दिन इंस्टाग्राम पर शादी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. यह जोड़ी पहले पॉपुलर वेब सीरीज़ द फैमिली मैन 2 में साथ काम कर चुकी है. उनके रिश्ते की अफवाहें तब शुरू हुईं जब सामंथा ने इंस्टाग्राम पर वर्ल्ड पिकलबॉल लीग की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वो राज के साथ चेन्नई सुपर चैंप्स को सपोर्ट करती नज़र आईं. शादी के तुरंत बाद, सामंथा का गैलट्टा इंडिया के साथ एक पुराना इंटरव्यू ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगा. इस क्लिप में, वह राज के एक सरप्राइज़ मैसेज पर रिएक्ट करती हैं, जिसके गर्मजोशी भरे शब्दों से वह शरमा जाती हैं. वीडियो में, डायरेक्टर सामंथा के डेडीकेशन और तमिल और तेलुगु प्रोजेक्ट्स के बीच आसानी से काम करने की उनकी काबिलियत की तारीफ करते हैं, और इसे “तारीफ के काबिल” बताते हैं.

