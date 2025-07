Saiyaara का फैला ऐसा वायरस! थिएटर में ही गिर्लफेंड के लिए भिड़े दो लड़के, Video में देखें कैसे चढ़ा ‘Krish Kapoor’ का खुमार

Saiyaara Viral Video: सैयारा फिल्म के आने के बाद युवा पीढ़ी में एक अलग ही जुनून देखने को मिला। ऐसे में थिएटर की कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वहीँ हाल ही में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के बाद दो युवकों में तीखी बहस छिड़ गई। वहीँ इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीँ अब कहा जा रहा है कि ‘सैय्यारा’ फिल्म देखने के बाद दो युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकले थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो हिंसक मारपीट में बदल गई।

जानकारी के मुताबिक, विवाद मामूली कहासुनी से शुरू हुआ था। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों युवक एक-दूसरे पर लात-घूँसे बरसाने लगे। मौके पर मौजूद मॉल के सुरक्षा गार्डों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। हालाँकि, तब तक मॉल में मौजूद बाकी लोगों ने पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली थी। अब यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मामला पड़ाव थाना क्षेत्र का है। जिस सिनेमा हॉल में यह घटना हुई, वो रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक बड़े मॉल में है। फिलहाल, मारपीट में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। इस घटना से मॉल में अफरा-तफरी मच गई और लोग घबराकर बाहर निकलने लगे। वहीँ मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी रॉबिन जैन ने बताया कि एक वीडियो सामने आया है। इसमें दो युवक एक मॉल के अंदर मारपीट करते दिख रहे हैं। हालाँकि, यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब का है।

#WATCH | Fight Breaks Out Between 2 Youths Allegedly Over A Girl After Watching ‘Saiyaara’ In Gwalior; Video Goes Viral#MadhyaPradesh #Saiyaara #MPNews #Gwalior pic.twitter.com/tkeM3cvh60

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) July 24, 2025