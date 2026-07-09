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Bihar: मुजफ्फरपुर में अपनी सहेली से शादी के लिए टावर पर चढ़ी लड़की, फिर वीडियो बनाकर कही ऐसी बात; हुआ वायरल

Muzaffarpur News: साहेबगंज में एक लड़की के टॉवर पर चढ़ने की सूचना से सनसनी फैल गई. यह सूचना जैसे ही फैली, इलाके में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. टावर पर चढ़ी हुई लड़की ने अपने प्रेमिका को बुलाने के लिए यह कदम उठाया.

By: Hasnain Alam | Published: July 9, 2026 8:36:44 PM IST

मुजफ्फरपुर लड़की वायरल वीडियो
मुजफ्फरपुर लड़की वायरल वीडियो


Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से समलैंगिक रिश्ते का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक लड़की ने अपनी सहेली से शादी के लिए बड़ा कदम उठा लिया. उसने बिजली के 33,000 वोल्ट के टावर पर चढ़कर अपनी प्रेमिका को बुलाने का प्रयास किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

आज (गुरुवार) सुबह, जब स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थे, तभी अचानक एक लड़की के टॉवर पर चढ़ने की सूचना आई. यह सूचना जैसे ही फैली, इलाके में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. टावर पर चढ़ी हुई लड़की ने अपने प्रेमिका को बुलाने के लिए यह कदम उठाया.

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बार-बार नीचे आने के लिए कह रहे थे लोग

पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली, तो तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने लड़की को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया. इस बीच, स्थानीय लोग उसे बार-बार नीचे आने के लिए कह रहे थे, लेकिन लड़की अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा में टावर पर चढ़ी रही.

यही नहीं टावर के ऊपर से युवती वीडियो बनाकर लोगों को संबोधित करते रही. वीडियो में उसने कहा कि मैंने अपने प्यार को पाने के लिए उसके पिता से भी बात की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. ऐसे में मैं उसके बिना जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूं न, तो मौत को मैंने चुन लिया.

बाद में प्रशासन की तत्परता और सूझबूझ से युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. पुलिस के मुताबिक, युवती पूरी तरह सुरक्षित है और फिलहाल उसकी काउंसिलिंग की जा रही है.

पुलिस ने गंभीरता से की कार्रवाई

पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की. हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसी घटनाएं समाज में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को भी उजागर करती हैं. युवाओं को जब प्यार में अस्वीकार किया जाता है, तो वे आत्महत्या या आत्म-हानि की ओर बढ़ सकते हैं.

इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि प्रेम के लिए किसी भी सीमा को पार किया जा सकता है. लेकिन, यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति की पहचान और भावना का सम्मान किया जाना चाहिए.

समलैंगिकता को लेकर भारतीय समाज में परंपरागत दृष्टिकोण रहा है, जहां इसे अक्सर अस्वीकार किया जाता है. हालांकि, हाल के वर्षों में इस विषय पर चर्चा बढ़ी है और कई युवा अपनी पहचान को खुलकर स्वीकार करने लगे हैं. इस घटना ने उस बदलाव को और भी स्पष्ट रूप से दर्शाया.

(मनोज की रिपोर्ट)

Tags: bihar newshome-hero-pos-6muzaffarpur newsviral video
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