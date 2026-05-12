बच्चों की जुगाड़ गाड़ी देख हैरान रह गए सचिन, कार रोककर की जमकर तारीफ, Video देख खुला रह जाएगा मुंह

Sachin Tendulkar Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सचिन तेंदुलकर ने एक वीडियो शेयर किया है. जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गांव के कुछ बच्चे सड़क पर जुगाड़ गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं. बच्चों की देसी सोच को देखकर सचिन तेंदुलकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए. बच्चों की क्रिएटिवीटी को देखकर सचिन तेंदुलकर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर बच्चों से बातचीत की.

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बच्चों ने लकड़ी, लोहे की रॉड और पहियों की मदद से एक छोटी कार जैसा ढांचा तैयार किया था.

2 पहियों के बीच लकड़ी लगाकर बनाई सीट

सबसे दिलचस्प बात है कि बच्चों ने दो पहियों के बीच लकड़ी लगाकर सीट बनाई थी. जिस पर एक बच्चा बैठा हुआ नजर आ रहा है. जबकि बाकी बच्चे उसे धक्का देखर आगे बढ़ा रहे थे. हालांकि इस गाड़ी की डिजाइन एकदम साधारण थी. जो गांव में चलने वाले ठेले जैसी थी. लेकिन बच्चों का उत्साह देखकर सचिन तेंदुलकर काफी प्रभावित हुए.

Driving through one of the many hidden corners of India, we stopped to check out a ‘car’ that didn’t come from a showroom, but from sheer imagination. This is the kind of talent that doesn’t wait for perfect conditions, it finds a way to roll anyway. Bas mauka milna chahiye! pic.twitter.com/6QMlnwvyzx — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 11, 2026







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सचिन तेंदुलकर ने की तारीफ

सचिन तेंदुलकर इतने प्रभावित हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर बच्चों की तारीफ कर डाली. उनकी इस अनोखी सोच की जमकर तारीफ की. उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत के दूर-दराज इलाकों में भी ऐसा टैलेंट छिपा है, जो किसी परफेक्ट मौके का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद ही रास्ता बना लेता है.

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लोगों ने लुटाया प्यार

उनकी इस पोस्ट ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया. यूजर्स ने बच्चों की तारीफ करते हुए उन्हें भविष्य का इंजीनियर बताया तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये गाड़ी तो कई असली कारों से भी ज्यादा माइलेज दे सकती है. यह वीडियो साबित करता है कि हुनर किसी जगह या संसाधनों का मोहताज नहीं होता. कभी-कभी गांव की सादगी और बच्चों की कल्पना मिलकर ऐसे कमाल कर जाती है, जो बड़े-बड़ों को भी हैरान कर दे.