Russian family Video: रूस की लग्जरी छोड़ भारत को घर बना बैठे ये रशियन कपल, वीडियो हुआ वायरल…!

Russian family Video: रूस से आई याना चार साल से भारत में रह रही हैं. शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने भारत, यहां के लोगों और खुद को अपनाया. आज भारत उनके लिए घर है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 25, 2025 3:41:12 PM IST

Russian family Video: बेंगलुरु में रहने वाली एक रूसी महिला याना की कहानी इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रही है. चार साल पहले जब वो भारत आई थीं, तब उन्होंने शायद नहीं सोचा था कि यह देश उनकी जिंदगी को इस तरह बदल देगा. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने एक्सपीरिएंस में याना ने बहुत सादगी और ईमानदारी से अपनी यात्रा के बारे में बताया है.

भारत पहुंचते ही याना को हर चीज नई और अलग लगी. सड़कों की भीड़, गाड़ियों का शोर, चारों तरफ रंग, मसालों की खुशबू और लोगों की लाइफस्टाइल सब कुछ उनके लिए अनजाना था. उन्होंने माना कि शुरुआत आसान नहीं थी. कई बार उन्हें खुद को संभालना पड़ा और हालात को समझने में समय लगा.

 चुनौतियों से सामना

याना ने ये भी साफ कहा कि भारत किसी को आराम से ढलने का मौका नहीं देता. ये देश इंसान को उसकी असली पहचान से रूबरू कराता है. कभी ये अनुभव थोड़ा कठोर लगता है, तो कभी बहुत खास. उनके अनुसार, भारत में रहना सिर्फ बाहर की दुनिया को जानना नहीं, बल्कि खुद को समझने की प्रक्रिया भी है.

समय के साथ याना का डर और असहजता कम होती गई. उनकी जगह एक गहरा जुड़ाव पैदा हुआ. उन्हें भारत की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी लय, उसकी अव्यवस्था और उसमें छिपी समझदारी पसंद आने लगी. लोगों की सरलता, परंपराएं और यहां रहकर खुद में आए बदलाव से उन्हें प्यार हो गया.

 आज का भारत, आज का घर

आज याना भारत को अपना घर मानती हैं. उनकी सुबह बालकनी में चाय पीने से शुरू होती है. वे संस्कृत मंत्रों में रुचि लेती हैं, बारिश के मौसम में नाचती हैं और अपने पालतू कुत्ते के साथ सैर पर निकलती हैं. ये छोटी-छोटी बातें उनके लिए भारत से जुड़ने का जरिया बन गई हैं.

 सच्चाई साझा करने की कोशिश

याना का कहना है कि उनका ऑनलाइन लेखन दिखावे के लिए नहीं है। वह अपनी असली ज़िंदगी, भावनाओं, सीख और छोटी खुशियों को लोगों के साथ बांटना चाहती हैं। उनकी उम्मीद है कि जो भी उनकी कहानी पढ़े, उसे थोड़ी गर्माहट मिले और भारत को नए नज़रिए से देखने का मौका मिले.

कई लोगों ने याना की बातों की सराहना की है, खासकर उस सम्मान के लिए जो वह भारत के लिए दिखाती हैं. उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि घर सिर्फ जन्म की जगह नहीं होता. कई बार इंसान जहां खुद को समझ पाता है, जहां वह भीतर से बदलता है, वही उसकी असली जगह बन जाती है.

