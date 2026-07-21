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Russian Woman पहुंची ‘मैन सलून’! नाई ने $1 में दिया ऐसा ऑफर, झट से हो गई राज़ी; वीडियो फोटो

Russian Woman Viral Video: दिल्ली की सड़कों पर यूं ही घूमते हुए शुरू हुआ एक सफर, एक रूसी महिला के भारत दौरे के सबसे यादगार अनुभवों में से एक बन गया. उन्हें पुरुषों के सैलून में बुलाया गया, और ऑफर ठुकराने के बजाय, उन्होंने अंदर जाकर फेस मसाज करवाने का फैसला किया.

By: Heena Khan | Published: July 21, 2026 1:01:36 PM IST

russian woman viral video
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Russian Woman Viral Video: दिल्ली की सड़कों पर यूं ही घूमते हुए शुरू हुआ एक सफर, एक रूसी महिला के भारत दौरे के सबसे यादगार अनुभवों में से एक बन गया. उन्हें पुरुषों के सैलून में बुलाया गया, और ऑफर ठुकराने के बजाय, उन्होंने अंदर जाकर फेस मसाज करवाने का फैसला किया. हालांकि उन्हें इस अनुभव का पूरा मज़ा लेते हुए देखा गया, लेकिन ऑनलाइन लोगों ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. लिउबोव नाम की रूसी महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिल्ली के एक लोकल पुरुषों के सैलून में जाने का वीडियो शेयर किया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “नई दिल्ली, भारत में फेस मसाज करवा रही हूं. कितना अनोखा अनुभव है.”

नाई ने किया मसाज 

वीडियो में रूसी महिला सैलून में बैठी हुई दिखाई दीं, जबकि कर्मचारी फेशियल मसाज के लिए उन्हें तैयार करने के लिए उनके आस-पास जमा हो गए. सबसे पहले, उन्होंने उनके बाल क्लिप किए, फिर थोड़ी क्रीम लगाई और अच्छी तरह से मसाज की. वह आराम करती हुई और मसाज का पूरा मज़ा लेती हुई दिखीं, जबकि कर्मचारी धीरे-धीरे और सावधानी से एक-एक करके स्टेप्स पूरे कर रहे थे. पूरे सेशन के दौरान मुस्कुराती हुई, वह इस ट्रीटमेंट से खुश और प्रभावित दिखीं, जिसकी कीमत उन्होंने सिर्फ़ $1 (लगभग ₹96.47) बताई. क्लिप पर लिखे टेक्स्ट में कहा गया, “POV: भारत में $1 में फेस मसाज.”

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सुरक्षा को लेकर इंटरनेट पर बहस

उनका वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया और उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. हालांकि, कमेंट सेक्शन में हर कोई इस बात से सहमत नहीं था कि यह एक अच्छा विचार था. कई यूज़र्स ने एक महिला के अकेले पुरुषों के सैलून में जाने पर चिंता जताई, और कुछ ने उन्हें ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा. एक यूज़र ने लिखा, “एक भारतीय होने के नाते  मैं आपको सलाह दूंगा.सुरक्षित रहें और सुनसान इलाकों में न जाएं.”

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Tags: viral video
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