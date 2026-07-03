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दुनिया का सबसे खतरनाक प्रपोजल? चोटी पर Kiss, Engagement और फिर Arrest!

Russian Couple Arrest: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो सच में हैरान कर देने वाला है. न्यूयॉर्क शहर की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने और प्रोपोज़ करने का वीडियो सामने आने के बाद एक रूसी जोड़े को गिरफ़्तार किया गया है.

By: Heena Khan | Published: July 3, 2026 6:43:53 AM IST

russia viral video
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Russian Couple Arrest: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो सच में हैरान कर देने वाला है. न्यूयॉर्क शहर की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने और प्रोपोज़ करने का वीडियो सामने आने के बाद एक रूसी जोड़े को गिरफ़्तार किया गया है. 32 साल के इवान बीरकुस ने घुटने के बल बैठकर 33 साल की एंजेला निकोलाउ को अंगूठी देकर प्रपोज़ किया. उन्होंने एक-दूसरे को किस किया और नीचे उतरने से पहले कम से कम 10 मिनट तक 1,454 फ़ीट (443 मीटर) ऊंची बिल्डिंग की चोटी पर रहे.

लहराया बैनर 

इस जोड़े ने गगनचुंबी इमारत की सुई जैसी चोटी पर एक बड़ा बैनर भी लहराया, जिस पर लिखा था: “जब प्यार की ताकत, ताकत के प्यार पर हावी होती है, तो दुनिया शांति जानती है”. माना जाता है कि इस बैनर का संदेश एक मशहूर कोट का थोड़ा बदला हुआ रूप है, जिसे अक्सर गलती से गिटार के दिग्गज जिमी हेंड्रिक्स का बताया जाता है, जबकि असल में इसे 19वीं सदी के ब्रिटिश राजनेता विलियम ग्लैडस्टोन ने कहा था. काले रंग के स्ट्रीटवियर स्टाइल के कपड़े पहने इस जोड़े को ज़मीन पर उतरने के बाद हिरासत में ले लिया गया. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर सेंधमारी, लापरवाही से दूसरों की जान जोखिम में डालने, आपराधिक शरारत, बिना इजाज़त घुसने और अव्यवस्थित व्यवहार जैसे आरोप लगाए गए हैं.

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जानें पूरा मामला 

पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश द्वारा जारी बॉडीकैम फुटेज में पुलिस अधिकारियों को ध्यान खींचने वाले इस स्टंट के ठीक बाद जोड़े को गिरफ़्तार करते हुए दिखाया गया है. टिश ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “हमारी इमरजेंसी सर्विसेज़ यूनिट के काम की एक झलक.” बिल्डिंग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस “बिना इजाज़त की घटना” से किरायेदारों, आने वाले लोगों या स्पायर (ऊपरी हिस्से) के ठीक नीचे ऑब्ज़र्वेशन डेक पर मौजूद मेहमानों को कोई खतरा नहीं हुआ. मूल रूप से रूस के मॉस्को के रहने वाले इवान और एंजेला अब ईस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में रहते हैं. उनके रिश्ते और खतरनाक जगहों पर चढ़ने के शौक पर 2024 की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री “स्काईवॉकर्स: ए लव स्टोरी” बनी है, जिसका प्रीमियर जनवरी 2024 में सनडांस फ़िल्म फ़ेस्टिवल में हुआ था.

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Tags: love affairrussiaviral video
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